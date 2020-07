Mit den Reliefkarten können Blinde und Sehbehinderte Sehenswürdigkeiten in Jena erkunden.

Jena. In Jena gibt es eine besondere Stadtführung für blinde und seheingeschränkte Menschen.

Historisch wichtige Türme von Jena „begreifbar“

Eine außergewöhnliche Stadtführung für blinde und seheingeschränkte Menschen findet in der kommenden Woche in Jena statt. Zum ersten Mal kommen bei dem Rundgang sechs neue taktile Motivkarten zum Einsatz.

Diese von Hand gefertigten und mit Brailleschrift versehenen Reliefkarten machen weitere Jenaer Sehenswürdigkeiten im wahrsten Sinne des Wortes „begreifbar“: Sie zeigen die historisch wichtigsten Türme der Stadt – Anatomieturm, Johannistor mit alter Stadtmauer, Pulverturm, Roter Turm, Fuchsturm – und das Ernestinische Wappen im Collegium Jenense.

Die Motivkarten entstanden in Kooperation von IKOS, dem Beratungszentrum für Selbsthilfe in Jena in Trägerschaft des AWO-Regionalverbandes Mitte-West-Thüringen, Silke Aepfler von der Beratungsstelle Blickpunkt Auge, der Vorsitzenden des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Jena, und der Druckerei Grenzenlos Erfurt.

Die neuen Motive ergänzen die vorhandenen zehn Karten, die seit 2017 vom Verlag Grenzenlos in Erfurt hergestellt wurden, und leisten einen wichtigen Beitrag zur Erweiterung des barrierefreien kulturellen Angebots für blinde und seheingeschränkte Menschen.

Die Erfurter Druckerei ist spezialisiert auf taktile Hilfsmittel unterschiedlicher Art und produziert zum Beispiel Reliefführer zu verschiedenen deutschen Städten. Claudia Krissler, Studentin im Praktikum bei der IKOS aus dem Fachbereich Soziales der Ernst-Abbe Hochschule Jena, hat dieses Projekt von der Idee bis zu der Umsetzung begleitet.

Zum Start im Jahr 2017 wurde das Vorhaben mit vier Motiven umgesetzt: Schnapphans, Hanfried, Stadtkirche und die Figur des Heiligen Michaels sind als Ausdrucke einer Klarsichtfolie unterlegt, die sich mittels eines Tiefziehverfahrens in ein Relief verwandelte.

Mittwoch, 22. Juli, 10 Uhr,Startpunkt Johannistor, Johannisstraße. Eine Anmeldungen ist für die Stadtführung nicht erforderlich.