Historische Präparate der Jenaer Anatomie besichtigen

Jena. Die überarbeitete Dauerausstellung der Anatomischen Sammlung ist zum Langen Nacht der Museen in Jena erstmals zugänglich.

Die seit über 200 Jahren bestehende Lehr- und Forschungssammlung der Jenaer Anatomie in den historisch ältesten Räumen der Universität, im Refektorium des Collegium Jenense, war bislang nur in Ausnahmefällen für die Öffentlichkeit geöffnet. Jetzt hat das Team vom Institut der Anatomie das Ausstellungskonzept inhaltlich überarbeitet und die Präsentation umfassend modernisiert, teilen Universität und Universitätsklinikum Jena mit.

Nasspräparate entfernt

In den neu gestalteten Vitrinen wird unter anderem die menschliche Anatomie nach Organsystemen erklärt. Im Rolfinck-Saal sind moderne plastinierte Präparate zu sehen, die am Institut für Anatomie in den letzten Jahren angefertigt wurden. Ein Bereich gibt Auskunft über verschiedene Präparationstechniken.

Der Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In dem nach Johann Wolfgang von Goethe benannten zweiten Ausstellungsraum wird die historische Bedeutung der Anatomischen Sammlung erfahrbar. Hier sind die ältesten Präparate aus der Gründungszeit ebenso zu sehen wie Exponate, die an die vergleichenden anatomischen Studien Goethes erinnern.

Für die öffentliche Ausstellung seien strenge juristische und ethische Gesichtspunkte zu beachten. „Wir zeigen menschliche Körperteile nur dann öffentlich, wenn die Körperspender zu Lebzeiten einer solchen Präsentation zugestimmt haben oder wenn sie seit mindestens 70 Jahren tot sind“, betont Christoph Redies, emeritierter Professor für Anatomie und Kustos der Anatomischen Sammlung. Deshalb wurden fast alle Nasspräparate aus der Ausstellung entfernt, da sie überwiegend aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts stammen. Bei jedem Exponat sei geprüft worden, dass es nicht aus einem kolonialen oder nationalsozialistischen Unrechtskontext stammt.

Im Rahmen der Langen Nacht der Museen in Jena am kommenden Freitag, 20. Mai, wird die neue Ausstellung der Anatomischen Sammlung am Teichgraben 7 erstmals zu sehen sein. Ab Juni sind regelmäßige Öffnungszeiten am Mittwochnachmittag von 14 bis 17 Uhr und am Samstagvormittag von 10 bis 13 Uhr vorgesehen. Führungen nach Absprache.