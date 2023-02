Hobbyautorin aus Dorndorf-Steudnitz veröffentlicht Debütroman

Dorndorf-Steudnitz. Andrea Teichmann hat mehr als fünf Jahre an ihrem Urban-Fantasy-Jugendroman gearbeitet. Nun liegt „Mia & Luna“ vor.

„Ich bin auch etwas stolz – aber nicht zu sehr“, sagt Andrea Teichmann lachend. Vor ihr auf dem Tisch liegt eines der ersten gedruckten Exemplare ihres Debüt-Romans „Mia & Luna“. Über fünf Jahre habe die 37-jährige Hobbyautorin aus Dorndorf-Steudnitz an dem Buch gearbeitet. Am 1. Februar war es dann endlich soweit: Ihr Debüt erschien als Ebook. Wenige Tage später nahmen es auch Buchhandlungen in ihr Programm auf.

„Mia und Luna“ ist ein Kinder- und Jugendroman des Genres Urban-Fantasy, verbindet also reale Handlungsorte mit utopischen Elementen – wie zum Beispiel Harry Potter. Die Idee für das Buch habe sie eines Tages einfach so gehabt. „Ich schreibe Geschichten aus dem Leben“, sagt Teichmann, „und meine Erfahrungen fließen mit ein.“ Vieles habe sie aber nicht selbst erlebt, sondern verarbeite auch Erfahrungen anderer Menschen, so die Schriftstellerin.

Handlung spielt in der Region Dornburg-Camburg

Andrea Teichmanns erstes Buch handelt von der jungen Mia. Die Schulzeit werde für sie zunehmend belastender, denn es sei etwas anders, heißt es im Klappentext. Mias Eltern schicken sie zu einer Psychotherapeutin, die das junge Mädchen für immer verändern wird. Mehr verrät der Klappentext nicht. „Wer Luna ist, ist ein Geheimnis, das erst im Laufe des Buches gelüftet wird“, fügt Teichmann hinzu.

Die Autorin verrät allerdings, dass sie die Handlungsorte an der ihr bekannten Umgebung orientiert hat. „Die Orte sind nicht genannt, aber wer Dornburg-Camburg kennt, der merkt, dass es in der Umgebung spielt“, so die 37-Jährige. Es sei schön für Dornburg-Camburger, dass sie so einen Bezug zu der Geschichte haben könnten.

"Ohne Karl May gäbe es dieses Buch nicht."

Schon als Kind habe Andrea Teichmann kleine Geschichten geschrieben. Die positive Kritik der Deutschlehrerin habe sie bestärkt weiterzuschreiben. Ihre Geschichten habe sie oft an Verwandte verschenkt oder kostenlos auf einer Internet-Plattform zur Verfügung gestellt. Jetzt liegt ihr erstes Buch vor ihr. Dass sie dafür ein paar Jahre gebraucht hat, liegt zum einen daran, dass die Hobbyautorin auch als Pharmazeutisch-technische Assistentin in einer Apotheke arbeitet. Andererseits habe sie sich auch Zeit gelassen und an „Mia und Luna“ ohne Druck geschrieben, „wenn ich Lust hatte“, sagt Teichmann.

Was in Teichmanns literarischem Werk immer wieder vorkommt und zum Teil auch in den Vordergrund der Handlung rückt, sind Pferde. Das rührt vor allem von ihrer Faszination für die Verbindung zwischen Reiter und Pferd. „Ein Pferd vertraut einem Menschen, aber es vergisst nicht“, meint die Schriftstellerin. Dieses Vertrauen müsse aber auch gepflegt werden. Zu Pferden sei die 37-Jährige durch Karl May gekommen, der auch einen Einfluss auf ihr Werk gehabt habe. „Ohne Karl May gäbe es dieses Buch nicht“, so Teichmann. Zu ihren Vorbildern zählt sie auch die Autorin Kerstin Gier, die für ihre Fantasy-Jugendbücher sowie Frauenliteratur bekannt ist.

Fortsetzung und Krimi schon in Planung

Das Schriftstellerleben hat aber nicht nur Höhen; auch Tiefpunkte gehören zum Schreibprozess dazu. Schreibblockaden habe jeder Autor, glaubt die Hobbyautorin. Zweifel an der an der eigenen Arbeit habe man auch immer wieder: „Zwischenzeitlich dachte ich auch, das Buch wird einfach zu kurz“, räumt Teichmann ein. Mit 140 Seiten ist „Mia und Luna“ schon eher ein Kurzroman.

Seit dem 7. Februar kann „Mia und Luna“ in Buchhandlungen bestellt werden. Da Andrea Teichmann nicht für Großbestellungen in Vorkasse gehen kann, hat sie sich für die Veröffentlichung über Epubli entschieden. Das ist ein Anbieter, der sowohl den Druck als auch den Vertrieb für Autoren organisiert. Gedruckt werden die Bücher jedoch nur auf Bestellung. Dadurch können Wartezeiten von bis zu zwei Wochen entstehen. Wer nicht warten kann, bekommt „Mia und Luna“ auch als Ebook. Noch versteht sich Teichmann als Hobbyautorin, „aber ich möchte das Schreiben auch zum Beruf machen“, sagt sie.

Die ersten Exemplare ihres Debüt-Romans sind kaum gedruckt, da hat Andrea Teichmann schon Ideen für eine Fortsetzung. Auch spielt sie mit dem Gedanken, einen Apothekenkrimi zu schreiben. „Bis das etwas wird, dauert es aber noch“, merkt Teichmann an.