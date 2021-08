Hoch lebe der Packwagen

Thomas Beier über Stress bei Bahnreisen mit dem Fahrrad.

Dass es im Miteinander zwischen Radfahrern und Fußgängern schon mal Disharmonien gibt, ist hinreichend bekannt. Aber auch zwischen Bahnreisenden und Radfahrern funkt es schon mal, wenn sich die Räder im Zug stapeln wie früher die Bierkästen in der Mitropa.

Wie es stressfreier geht, war am Mittwoch bei einem Sonderzug zu erleben, der über Jena nach Bad Sulza und Sömmerda fuhr. Dort wurde kurzerhand ein Packwagen angehängt, wie es ihn einst an fast jedem Reisezug gab. Wer sein Fahrrad mit auf die Reise nehmen wollte, konnte es dort beim Schaffner abgeben.

So ein Gepäckwagen ist im Alltagsbetrieb nicht nur für Pendler praktisch, sondern erst recht für Urlauber, die sich trauen, mit dem Rad im Zug in den Urlaub zu fahren. Zur Erinnerung: In Jena gibt es derzeit noch genau eine ICE-Verbindung, die im Sommer samstags sogar bis an die Ostsee nach Binz führt. Der ganze Zug hat nur drei Fahrradplätze; das ist so wenig, dass sie schon Sekunden nach Veröffentlichung des Fahrplanes ausverkauft sind. Von der mühsamen Online-Buchung, die erst beim Bezahlen anzeigt, ob Radplätze frei sind, ganz zu schweigen.

Übrigens: Jenaer, die am kommenden Samstag auf die verrückte Idee kommen, 6.59 Uhr ab Jena-Paradies im ICE nach Binz fahren zu wollen, können sich das frühe Aufstehen sparen. Der Zug ist ausgebucht. Nicht nur für Fahrräder, sondern auch für Menschen.