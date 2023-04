Hochschulinformationstag am 15. April in Jena

Jena. Die Ernst-Abbe-Hochschule bietet an dem Tag Vorträge, Experimente, Workshops und individuelle Beratungsgespräche.

Die Ernst-Abbe-Hochschule (EAH) lädt am Samstag, 15. April, von 9.30 bis 15 Uhr zum Hochschulinformationstag (HIT) ein. Studieninteressierte erhalten dort einen ersten Eindruck von der Hochschulwelt, erfahren, was sie an der EAH Jena studieren können und kommen direkt mit Hochschulmitarbeiterinnen und -mitarbeitern sowie Studenten ins Gespräch.

„Das abwechslungsreiche Programm des HIT 2023 umfasst zahlreiche informative Vorträge zu den verschiedenen Studiengängen in den Bereichen Technik, Wirtschaft, Soziales und Gesundheit sowie Führungen durch die Hochschule und ihre Labore“, heißt es in einer Mitteilung der Fachhochschule.

Außerdem stehen Studienberater sowie Studierende für individuelle Beratungsgespräche zur Verfügung und geben Einblicke in ihre Erfahrungen an der EAH. In Hörsälen, Seminarräumen, Laboren und in den hochschuleigenen „Skills Labs“ werden Experimente gezeigt. „Wer möchte, kann sich dort sogar selbst ausprobieren.“

Parallel dazu finden viele Vorträge und Workshops statt, die zum Teil auch per Livestream im Internet verfolgt werden können. Es gibt Gesprächsrunden mit Studenten und Lehrkräften sowie Vorträge zu Zugangsvoraussetzungen und Strukturen der Studiengänge. Auch Informationen und Erfahrungsberichte zum Studium im Ausland kommen nicht zu kurz.

Unter www.eah-jena.de sind alle weiteren Informationen zum Hochschulinformationstag 2023 zusammengefasst. Der Tag biete eine ideale Gelegenheit, das Campusleben zu entdecken und offene Fragen zu klären. Die Ernst-Abbe-Hochschule freut sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher und heißt alle Interessierten herzlich willkommen.