Ein Krankenwagen fährt über eine von Hochwasser überflutete Straße nach Windehausen. In Jena blieb die Lage dagegen überschaubar. Der Pegel der Saale fiel bereits am 24. Dezember wieder. Größere Überschwemmungen gab es in Jena, laut Feuerwehr, nicht.

Hochwasser Hochwasser in Thüringen: Minister Stengele macht sich in Jena ein Bild der Gesamtlage

Jena Angespannte, aber beherrschbare Situation – wo von Hochwasser Betroffene Informationen erhalten

Aufgrund des umfassenden Hochwassers im Norden und Süden von Thüringen machte sich am Montagabend Umweltminister Bernhard Stengele (Bündins 90/Die Grünen) in der Hochwassernachrichtenzentrale (HNZ) in Jena ein Bild der Gesamtsituation, wie aus dem Ministerium mitgeteilt wird.. In der HNZ laufen sämtliche Informationen zu den Thüringer Pegelständen und den Niederschlagsmengen zusammen.

Kontinuierlich aktualisierte Pegelkarten und Messwerte der Thüringer Flüsse und Talsperren ermöglichen ein umfassendes Bild. Auf dieser Basis werden Hochwasserprognosen erstellt, die Öffentlichkeit sowie die Behörden vor Ort informiert. Vor Ort seien die Flussmeistereien und Flussarbeiter des Landesamts für Umwelt, Bergbau und Naturschutz die ganze Zeit im Einsatz. Sie kontrollieren die vom Hochwasser bedrohten oder betroffenen Anlagen an den Gewässern, bereiten sie auf steigende Pegel vor und beräumen sie, wenn nötig, von Treibgut.

„Die Situation ist zwar angespannt, aber dank der guten Arbeit und Vorbereitung der letzten Jahre beherrschbar. Ich bin insbesondere all denjenigen sehr dankbar, die sich seit Freitag rund um die Uhr dafür eingesetzt haben, dass in den betroffenen Ortschaften die richtigen Entscheidungen zur Hochwasserbekämpfung getroffen werden konnten.“

Von Hochwasser Betroffene finden bei der Hochwassernachrichtenzentrale Informationen zum richtigen Verhalten bei steigenden Pegeln Die HNZ ist beim Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz angesiedelt. Mehr Informationen unter hnz.thueringen.de