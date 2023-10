Hochzeit: WLAN-Standorte in Jena wachsen von 14 auf 120

Jena. Stadtwerke-App mit monatlich 21.000 Nutzern. Touristisches Angebot soll erweitert werden.

Die Stadtwerke als Anbieter der MeinJena-App sind begeistert: Im Jahr 2017 gestartet, würde die App heute 21.000 aktive Nutzer monatlich verbuchen. Gemeinsam mit Jenakultur soll das Angebot wachsen. Deren Zahl habe zu Jahresbeginn noch bei etwa 15.000 gelegen, sagt die Geschäftsführerin der Stadtwerke, Claudia Budich.

Wichtig sei unter anderem die technische Hochzeit zweier Netze im Frühsommer gewesen: Das Eduroam-WLAN der Friedrich-Schiller-Universität Jena (FSU) und das MeinJena-WLAN der Stadtwerke wurden zusammengeführt, weshalb die Zahl der WLAN-Standorte in der Stadt von 14 auf 120 wuchs. Neben zentralen Plätzen wie dem Botanischen Garten, dem Phyletischen Museum, dem Abbe-Campus, dem Haus auf der Mauer und dem Uni-Hauptgebäude ist das MeinJena-WLAN so auch in einigen Studentenwohnheimen und Mensen, dem Gelände des Universitätssportvereins oder am Johannisfriedhof verfügbar.

Stadtführung mit App

Im Gegenzug kann das Eduroam-WLAN über die Technik der Stadtwerke an den etwa 20 Standorten wie Markt, Löbdergraben, Holzmarkt, Teichgraben, Paradies, Volkshaus, Sparkassenarena und den Jenaer Bädern ohne Änderung einer Einstellung genutzt werden. Eduroam steht für „Education Roaming“ und ermöglicht Studierenden sowie Beschäftigten von Hochschulen weltweit einen einfachen und sicheren WLAN-Zugang. Die FSU ist seit 2005 Teil des Netzwerkes. Sie betreibt 1200 WLAN-Zugangspunkte in ihren Gebäuden, wobei das Klinikum noch nicht eingerechnet ist.

Mit Blick auf Touristen sagt Budich, dass das Netz erstmals für einen begrenzten Zeitraum von 48 Stunden genutzt werden könne, ohne dass die MeinJena-App installiert werden müsse. Dass das Deutschlandticket in die App integriert werden konnte, habe zudem das Interesse gesteigert.

Für Jenakultur bieten sich dadurch ganz neue Möglichkeiten, ohne dass das private Datenvolumen der Nutzer belastet werde, sagten Carsten Müller von der Werkleitung des Eigenbetriebs sowie die Leiterin des Bereiches Tourismus und Convention, Hemmi Eckardt. Sie erwähnten eine App-gesteuerte Stadtführung als eine flexible und unabhängige Art, Jena zu erkunden. Bis 2025 solle dies möglich sein. Natürlich würden auch weiterhin Gästeführer auf den Straßen und Plätzen Jenas unterwegs sein.

Informationen auf einen Blick

Die App findet man im App-Store und im Google-Play-Store. Sie bindet den Nahverkehr ein, verfügt über einen Parkplatzfinder, informiert über Veranstaltungen auch im Saale-Holzland-Kreis und deckt auch Angebote der Stadtwerke-Gruppe ab: Von Jenawohnen über einen Entsorgungskalender bis hin zum Preisrechner für Strom und Gas und den Mängelmelder der Stadt. Zudem werden Nutzern Nachrichten der Stadtwerke-Gruppe, von Funke Thüringen, von Jena TV und der Lichtstadt Jena sowie von Medipolis SC Jena angezeigt. Auch freie Wellness-Angebote im Freizeitbad, der Verkauf von Freibad-Tickets, eine Übersicht über die Notrufnummern und anderes mehr seien in die App integriert worden.