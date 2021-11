Höchststand bei den Corona-Fällen seit März 2020 in Jena

Jena. Verwaltung meldete dem Robert-Koch-Institut 74 Neuinfektionen. Es konnten nicht alle Fälle bearbeitet werden.

74 Neuinfektionen mit dem SARS-CoV-2 Virus hat die Stadtverwaltung am Mittwochmorgen für den Vortag gemeldet. Dies ist statistisch der höchste Wert in diesem Jahr. Es konnten allerdings nicht alle Fälle abgearbeitet werden, heißt es aus der Verwaltung. Somit müsse von einem neuem Höchststand der täglichen Infektionszahl sogar seit März 2020 ausgegangen werden.

Infektionsursachen seien fast ausschließlich die Weitergabe des Virus innerhalb von Familien. Es müsse davon ausgegangen werden, dass ab morgen die Warnstufe 3 gilt. Der Krisenstab wird in seiner Sitzung am Donnerstag über geeignete Maßnahmen entscheiden. „Leider bietet der Rahmen des Thüringer Eindämmungserlasses hier nur wenige Möglichkeiten“, so Rathaussprecher Kristian Piller.

Die Statistik:

• Anzahl aktiver Fälle: 470

• davon in den vergangenen 24 Stunden: 74

• stationäre Fälle: 7, davon Jenaer auf Intensivstation (ITS): 1

• Hospitalisierungsinzidenz: 5,4

• prozentuale ITS-Belegung (thüringenweit): 12,6%

• Infektionen der letzten sieben Tage: 267 (Vortag: 230)

• Aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz für Jena: 241,1 (gestern: 207,7; vorgestern: 194,2)