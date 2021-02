Meinung Hollywood in Hummelshain

Jenenser betrachten die Welt mit heimatverliebtem Blick. Jena, der Mittelpunkt von Wissenschaft und Wirtschaft in der Region, Wirkungsstätte fußballerischen Könnens (also 1981, Endspiel Europa-Pokal). Enttäuschung tritt spätestens ein, wenn man im Urlaub den Wohnort nennt – und fragende Blick erntet: Wo?

Also lohnt sich ein Blick ins Umland. Wer hätte gedacht, dass auch Hummelshain ein Weltdorf ist. Das zeigt sich mit dem Erscheinen des Buchs zur Bau- und Kulturgeschichte des Residenzdorfs. Aus ganz Deutschland bis aus den USA trudeln Bestellwünsche ein, weil man irgendwie verknüpft ist mit dem Ort, erzählt Autor Rainer Hohberg. Teilweise sind es die unrühmlichen Zeiten, die Menschen mit den Ort verbinden. Das NS-Rüstungswerk Reimahg betrieb einst ein Lazarett im Jagdschloss.

Zu DDR-Zeiten wiederum erhielten Jugendliche im Jugendwerkhof ein Zuhause, unter teils strengen Erziehungsmethoden. Gleichzeitig ist der Ort ein gefragter Ausflugsort. Selbst Hollywood ließ sich in der Nähe blicken. Der oscarprämierte und leider jüngst verstorbene Christopher Plummer mimte vor über einem Jahrzehnt Tolstoi am Grünen Haus bei der Jagdanlage Rieseneck. Ob er sich wohl an Hummelshain erinnert hat? Oder ist das auch nur ein heimatverliebter Gedanke?