Hospiz ist Corona-Hotspot in Jena

Gemeinsam mit dem Gesundheitsamt will das Hospiz Jena schnell eine Lösung finden, damit engste Angehörige ihre Verwandten besuchen können. Das sagt Ulrich Wedding, Vorstandsvorsitzender der Hospiz- und Palliativ-Stiftung, die Träger des Hauses ist. Das Hospiz hat sich am Wochenende zu einem Corona-Hotspot entwickelt. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Laut Wedding gibt es unter den Mitarbeitern neun bestätigte Fälle. Um die Betreuung der Schwerstkranken absichern zu können, habe man zunächst versucht, über die Stiftung an Pflegekräfte zu gelangen. „Am Ende ist es uns aber gelungen, die Lücken mit eigenen Kräften zu schließen.“ 27 Mitarbeiter zähle das Haus, das aktuell mit 5 von 12 Plätzen belegt ist. Fünf Menschen, die den Tod vor Augen haben: Schon deshalb sei Zeit ein wichtiger Faktor. Wedding spricht nicht von einem Besuchsverbot, sondern von einem Besuchsstopp. Denkbar sei, dass Angehörige zum Beispiel in Schutzanzügen das Hospiz besuchen könnten. Er räumt allerdings auch ein, dass dies ein gewisses Risiko berge.

Auslöser der Infektion ist noch ungeklärt

Was der Auslöser der Infektion gewesen sei, sei noch unklar. Nicht bestätigen wollte der Vorsitzende Informationen der Redaktion, wonach eine Mitarbeiterin sich bei einem Seminar angesteckt habe und dies zunächst unentdeckt geblieben sei. „Ob dies der Auslöser war oder mehrere Faktoren eine Rolle spielten, müssen wir klären.“

Aufgrund zahlreicher Kontakte in den vergangenen drei Wochen aus dem familiären, beruflichen und ehrenamtlichen Bereich am Hospiz Jena sind am Samstag weitere Fälle bekannt geworden, die direkt im Zusammenhang zum Ausbruchsgeschehen dort stehen. Davon betroffen sind weitere Pflegeeinrichtungen, an denen Kontaktpersonen identifiziert werden konnten:

Visitamed Seniorenresidenz Rosenthal, Juri-Gagarin-Straße, Jena;

DRK-Seniorenheim Am Kleinertal, Friedrich-Zucker-Straße.

Wedding betont, dass auch hier die genauen Infektionsketten noch nachzuvollziehen seien.

An einem weiteren Pflegeheim, dem Altenzentrum Luisenhaus in der Semmelweisstraße, ist zudem ein Bewohner positiv getestet worden. Dieser Fall steht nicht in Zusammenhang zum Hospiz.

Der Fachdienst Gesundheit steht mit allen Einrichtungen im Austausch, um Abstriche zu organisieren und weitere Hygienevorkehrungen zu treffen. In dem Zusammenhang erinnert eine Sprecherin der Stadtverwaltung auch an die Bedeutung des Einsatzes von sogenannten FFP-2-Masken, die verpflichtend im medizinischen Bereich durch das Personal getragen werden sollten. Ferner gebe es die dringende Bitte an andere Pflegeeinrichtungen, vorsorglich Vorkehrungen zur Reduzierung von Kontakten und zur Einhaltung von Hygienemaßnahmen zu treffen.