Hospizarbeit in Jena: Sterbebegleitung tut beiden Seiten gut

Jena. Förderverein feiert wegen der Pandemie mit einem Jahr Verspätung 25-jähriges Bestehen in Jena

Mitunter gerate das Sterben als Teil des Lebens im täglichen Tun aus unserem Blick. Das sagte Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) als Gast der Jubiläumsfeier des Fördervereins Hospiz. Pandemiebedingt mit einem Jahr Verspätung waren jetzt 70 Vereinsmitglieder und zudem geladene Gäste im Paradiescafé zusammengekommen und freuten sich gemeinsam über die positive Entwicklung der Hospizarbeit in Jena seit der Gründung des Vereins 1995.

1000 Kuchen fürs Café

Der Oberbürgermeister betonte in seiner Ansprache, wie wichtig es für eine Gesellschaft sei, dass Menschen für andere da sind und ihnen am Lebensende Halt und Zuwendung geben. Von Christiane Klimsch, der Leiterin des stationären Hospizes und der ambulanten Hospizdienste, kurzweilig befragt, erzählten mehrere Ehrenamtliche, warum sie sich in der Sterbe- und Trauerbegleitung seit vielen Jahren engagieren. So berichtete Edeltraut Komischke, die „wohl schon 1000 Kuchen für das Hospizcafé“ gebacken hat, dass die Begleitungen und Gespräche mit Sterbenskranken beiden Seiten gut täten: „Ich habe durch diese Arbeit nicht nur andere unterstützt, sondern viel für mich gelernt und erfahren.“

Winfried Meißner, Chefarzt der Palliativstation am Jenaer Uniklinikum, stellte fest: „Wir merken durch die so wertvolle Arbeit der Ehrenamtlichen auf unserer Station, wo und welche Lücken unser Sozial- und Gesundheitssystem aufweist.“ So seien beispielsweise häufig Hinterbliebene in ihrer akuten Trauer besonders zuwendungsbedürftig.

Kursus zur Trauerbegleitung

Die von Ehrenamtlichen generell geleistete Trauerarbeit erhält allerdings bisher keinerlei institutionelle Förderung und finanziert sich ausschließlich über Spendeneinnahmen. Im nächsten Jahr plant der Förderverein, erstmals einen speziellen Ausbildungskurs zur Trauerbegleitung durchzuführen. An dem Kurs können bis zu 15 Interessierte teilnehmen. Spenden für die Finanzierung dieses neuen Angebotes sind sehr willkommen.

Zum Jubiläum hat das Hospiz Jena unter dem Titel „Dem Leben verbunden“ ein Magazin produziert. Das Jubiläumsheft thematisiert 25 Jahre Hospizarbeit in Jena und stellt das stationäre Hospiz und die aktuellen ambulanten Beratungs- und Begleitungsdienste vor. www.hospiz-jena/presse zum download oder anlog im Hospiz in der Paul-Schneider-Straße 5 zu bekommen.