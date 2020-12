Hospizkultur wird in den Jenaer Pflegeheimen immer wichtiger

Die Palliativ- und Hospizkultur in den Pflegeheimen der Stadt verankern: Diesem Ziel hat sich das Palliativnetzwerk Jena verschrieben, das es seit sieben Jahren gibt. Das, was erstmals in den Hospizen praktiziert wurde, setzt sich zunehmend in den stationären Pflegeeinrichtungen durch.

„Die Pflegeeinrichtungen müssen sich viel mehr mit diesem Thema beschäftigen”, sagt Corina Leidel, die das Netzwerk leitet. Angesichts der Zunahme hochaltriger Menschen mit zum Tod führenden, schweren Erkrankungen werden Altenheime immer mehr zu Einrichtungen, in denen Palliativversorgung und Hospizkultur entwickelt und umgesetzt werden muss. Der Ansatz dabei sei genau das, was die Herkunft des Begriffs „palliativ” vermuten lasse: Er kommt aus dem Lateinischen „pallium“ (Mantel) beziehungsweise „palliare“ (mit einem Mantel umhüllen, behüten). Das Ziel ist also nicht, Betroffene von einer Krankheit zu heilen, sondern die Lebensqualität zu erhalten und zu verbessern. 2011 die ersten Fachkräfte ausgebildet Im Vordergrund dabei stehen die Linderung von Schmerzen und anderen belastenden Krankheitsbeschwerden sowie die Hilfe bei psychischen, sozialen und spirituellen Problemen. „Wer Teil des Netzwerkes werden will, muss einen umfassenden Qualitäts-Check absolvieren”, sagt Lars Fischer, der das Awo-Seniorenzentrum „Am Heiligenberg“ leitet. Es geht um Qualifizierung der Mitarbeiter, um die Ausbildung zur Palliativ-Fachkraft, kontinuierliche Fortbildung. Der Check umfasse 20 Punkte und Fischer sagt, dass in seiner Einrichtung bereits 2011 die ersten Palliativ-Fachkräfte ausgebildet worden seien. Interdisziplinärer Ansatz Mitglieder des Netzwerkes sind die Stadt Jena, das Hospiz Jena, die Pflegeeinrichtungen „Am Heiligenberg”, der Wohnpark „Lebenszeit” (Awo), das Gertrud-Schäfer-Haus sowie die Einrichtungen „Käthe Kollwitz” und „Am Villengang” (Diako Thüringen) und neuerdings das DRK-Seniorenheim „Am Kleinertal”. Und für den interdisziplinären Ansatz sorgt nicht zuletzt das SAPV-Team der Abteilung für Palliativmedizin am Universitätsklinikum, das die Krankenschwester Bettina Junge leitet. Zu dem „Spezialisierten Ambulanten Palliativteam“ zählen Ärzte und Pflegekräfte. Die Arbeit mit den sterbenskranken Menschen folgt verschiedenen Aspekten, die individuell in einer Pflegemappe festgehalten sind: Neben der medizinischen Versorgung spiele auch die soziale Betreuung eine wichtige Rolle. Gespräche, Handmassagen mit Aromaölen oder beruhigende Düfte und Waschungen mit Salbei werden bei Bedarf und auf Wunsch bei den betroffenen Bewohnern eingesetzt. Auch der Kontakt mit den Angehörigen ist wichtig Daneben gehe es auch um den Kontakt mit den Angehörigen, die ganz im Sinne der Betroffenen eingebunden werden müssten, sagt René Steinbrück, der stellvertretende Vorsitzende des Netzwerks und Palliativ-Care-Fachkraft in der Awo-Einrichtung „Am Heiligenberg“. Neben zu klärenden ethischen Fragen gehe ist auch grundsätzlich darum, den palliativen Versorgungsbedarf überhaupt erst zu erkennen. Bei der Arbeit folgt man jenem Fünf-Stufen-Modell der Sterbephasen, das die Psychiaterin Elisabeth Kübler-Ross aufgestellt hat: Nicht-Wahrhaben-Wollen, Zorn, Verhandeln, Depressionen und Zustimmung. „Wenn eine stationäre Pflegeeinrichtung ihren Bewohnern auch ein würdevolles Sterben ermöglicht, gibt das auch den Angehörigen ein gutes Gefühl”, weiß Steinbrück. Netzwerk ist für neue Partner offen Der palliative Ansatz bejahe das Leben und akzeptiere das Sterben als einen normalen Prozess. „Dieser Prozess gehört zum Leben dazu, er gehört in die Mittel der Gesellschaft. Und wir leisten einen Betrag dazu, dass unsere Bewohner in der letzten Phase ihres Lebens nicht in eine Klinik verlegt werden müssen”, sagt Steinbrück. Für neue Partner sei man offen, sagt Corina Leidel. Die Angst vor dem Tod könne man nicht nehmen, aber Bewohner stationärer Pflegeeinrichtungen respektvoll auf ihrem letzten Lebensweg zu begleiten, dafür gebe es vielerlei Möglichkeiten, und die könne man gemeinsam erarbeiten und verbessern. Auch wenn das Netzwerk seit sieben Jahren arbeitet, sei das, was die Stadt Jena hier biete, in Thüringen immer noch ein Alleinstellungsmerkmal. Kontakt: Palliativnetzwerk Jena, Paul-Schneider-Straße 5, Telefon 0176/36347712, E-Mail: corina.leidel@outlook.de