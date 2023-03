Hotel-Schwindler unterwegs - Mann droht mit Messer - Cube-Fahrrad gefunden

Die Polizei sucht unter anderem nach einem Mann, der in Hotels sein Zimmer nicht zahlt (Symbolbild).

Jena. In Jena mietet sich ein Mann unter falschem Namen in Hotels ein und zahlt dann nicht. Diesen und andere Fälle meldet die Polizei am Donnerstag.

Ein Schwindler treibt momentan sein Unwesen in Jena. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, mietet sich der Mann stets unter falschem Namen in Hotels ein, ohne jedoch die fällige Miete zu begleichen.

Bemerkt wurde der Betrug in einem Hotel in der Westbahnhofstraße. Der Mann hatte aber auch schon in anderen Hotels mit selbiger Masche eingecheckt.

Die Polizei gehe den Hinweisen nach, die Ermittlungen dauern noch an.

Mann droht mit Messer

Am frühen Mittwochabend war ein Mann in der Felsbachstraße in Jena unterwegs, der anderen Passanten gegenüber aggressiv auftrat. Außerdem habe er ein Messer dabeigehabt, teilt die Polizei mit.

Die Polizei fand den 25-jährigen Mann. Das Messer hatte er zuvor in das angrenzende Gleisbett geworfen. Die Polizei konnte die Situation beruhigen. Im Anschluss wurde der junge Mann in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen hatten berichtet, dass er nur verbal gedroht habe. Verletzt wurde niemand.

Unbekannte stehlen Kennzeichen

Ein 41-jähriger Fahrzeughalter musste Mittwochnachmittag feststellen, dass Unbekannte das vordere Kennzeichen seines Pkw abmontiert und entwendet hatten. Das Fahrzeug war im Dornbluthweg geparkt. Hinweise zum Täter gibt es aktuell nicht.

Motorradfahrerin stürzt

Vermutlich aufgrund der nassen Fahrbahn hat sich am Mittwochnachmittag ein Verkehrsunfall in Jena ereignet. Eine 24-jährige Motorradfahrerin wollte nach Angaben der Polizei von der Brüsseler Straße, bei grüner Ampel, auf die Stadtrodaer Straße in Richtung Zentrum abbiegen.

Beim Beschleunigen brach das Hinterrad aus, die Maschine rutschte weg. Durch den Sturz verletzte sich die Frau und musste im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht werden.

Sekt und Wein entwendet

Unbekannte sind in eine Gartenhütte im Klieber in Jena eingebrochen. Sie entwendeten mehrere Flaschen Wein und Sekt im Wert von gut 100 Euro und verursachten Sachschaden. Die Diebe entkamen unerkannt.

Unbekannte beschmieren Wände

Unbekannte haben in der Quergasse in Jena mehrere kleinere Graffiti und Aufkleber widerrechtlich angebracht. Wie die Polizei mitteilt, besprühten Unbekannte außerdem die Fassade eines Supermarktes in der Hermann-Pistor-Straße. Der Inhalt sei in beiden Fällen nicht zu deuten gewesen.

Dieses Fahrrad sucht seinen Besitzer. Foto: Polizei

Cube-Fahrrad gefunden

Am Mittwoch wurden im Rahmen einer polizeilichen Maßnahme ein Fahrrad der Marke Cube in der Camburger Straße in Jena sichergestellt.

Wer erkennt das Fahrrad? Wer kann Angaben zum Eigentümer machen? Der entsprechende Eigentümer kann, bei Vorlage eines Eigentumsnachweises (Rechnung, Kaufvertrag o.ä.) das Fahrrad bei der Polizei Jena abholen.

Hinweise bitte an die Polizei Jena unter Tel. 03641 - 810 oder id.lpi.jena@polizei.thueringen.de.

