Hubschrauber-Einsatz wegen vermisstem Senior in Jena: Suche findet ungewöhnliches Happy End

Jena. Lange hat der Hubschrauber bei der Vermisstensuche über Jena-Nord gekreist. Doch nun ist klar, warum die Besatzung nicht fündig wurde.

Am Dienstagabend war der Polizeihubschrauber gleich zweimal in Jena im Einsatz. Zum einen unterstützte er die Rettung eines 17-jährigen Fahrradfahrers, der auf einer Downhillstrecke oberhalb des Erlkönigs im unwegsamen Gelände gestürzt war und sich nicht allein befreien konnte. Zum anderen suchte die Besatzung nach dem Bewohner eines Seniorenheimes aus Jena-Nord.

Für die Suche stand der Helikopter am Abend lange über dem Stadtteil, entdeckte aber trotz Spezialtechnik den Mann nicht. Der war mit einer Reisetasche am Seniorenheim aufgebrochen und nicht zum Kaffee zurückgekehrt. Nach der Vermisstenmeldung suchte die Polizei die umliegenden Wälder ab – vergeblich.

Senior war nicht im Wald unterwegs, sondern auf große Reise gegangen

Der Senior war in den Zug in Richtung Halle gestiegen, wo ihn ein ehemaliger Nachbar in der Nähe des Zoos entdeckt hat. Er meldete sich bei der Polizei in Sachsen-Anhalt, die den Kontakt zu den Kollegen in Thüringen hergestellt hat. Der Rentner kam vorerst bei Verwandten unter, bevor er wieder nach Jena gebracht wird.

Die Landeseinsatzzentrale der Polizei berichtete von mehreren Anwohnern, die sich über den Hubschraubereinsatz beschwert haben. „Das kennen wir bereits, bitten aber um Verständnis, da Einsätze unseres Hubschraubers stets einen ernsten Hintergrund haben“, sagt Daniel Müller, Sprecher der Landespolizeiinspektion Jena.

Unverständnis über Beschwerden zu Hubschrauber-Einsatz

Nach unserem ersten Bericht hatten sich mehrere Leserinnen und Leser via Facebook gemeldet und mit Unverständnis auf die Beschwerden bei der Polizei reagiert. „Ich hoffe, dass diese Menschen nie selbst Hilfe benötigen“, schrieb einer der Kommentatoren.

