Hudy macht Jena ein paradiesisches Angebot

Jena. Der Straßenkünstler bietet einen weiteren Schriftzug an. Die Verwaltung will die Liebeserklärung wohlwollend prüfen.

Die Stadtverwaltung Jena hat nach drei Jahren Pause wieder Post von Hudy bekommen. Der unbekannte Straßenkünstler, der seinen Brief mit „Hudy and the unknown“ unterschrieben hat, bietet Jena einen weiteren des von ihm kreierten Schriftzug „Du bist einfach paradiesisch“ an.

Drei der überdimensionalen Botschaften hängen bereits im Stadtgebiet von Jena. Zuletzt kam ein Schriftzug in der Knebelstraße hinzu. Er ist als Liebeserklärung an die Stadt gemeint.

Eine Kopie des Briefes ging auch an die Redaktion. Hudy nimmt darin Bezug auf den 24. Februar, also den Tag, an dem Russlands Krieg gegen die Ukraine begann. Mit der Wahl der Farben solle ein Zeichen gesetzt werden.

Zugleich erinnert Hudy daran, dass viele Jenaer unter der Last der letzten Jahre damit begonnen haben, mit der Demokratie zu hadern. „Du bist einfach paradiesisch“, soll den Zusammenhalt stärken. Hudy benannte auch einen regionalen Partner, der einen Teil der Erstellungskosten tragen werde. Rathaussprecher Kristian Philler sagte, dass Hudys Angebot wohlwollend geprüft wird. Ob eines der vorgeschlagenen Verwaltungsgebäude geeignet sei, müsse auch denkmalschützerisch geprüft werden.