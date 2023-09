Hummelshain feiert das Fest des Waldes und der Jagd

Bild vom Fest des Waldes und der Jagd 2022 in Hummelshain

Hummelshain. Das traditionelle Fest des Waldes und der Jagd wird am Wochenende in Hummelshain gefeiert. Das ist geplant:

Zum nunmehr 37. Fest des Waldes und der Jagd wird an diesem Wochenende nach Hummelshain eingeladen. Das vom Verein „Natur & Kultur Hummelshain“ veranstaltete Fest ist mit zahlreichen Ständen sowie Aktionen rund um Jagd, Forst und Naturschutz das größte seiner Art in Thüringen. Bis zu 1000 Besucherinnen und Besucher kommen jährlich zum Fest in den Hummelshainer Schlosspark. Über 100 Helferinnen und Helfer aus der Gemeinde sowie der Umgebung sichern die Veranstaltung ab.

Das ist zum diesjährigen Fest des Waldes und der Jagd geplant:

Freitag, 8. September:

-18 Uhr, Eröffnung an der Keilerbar

Samstag, 9. September:

Hauptbühne:

-13 Uhr, Eröffnung und Einführung der Jagdkönigin Sarah Vincenz in ihre zweite Amtszeit; 14 Uhr, Accordion Effects; 15 Uhr, Märchenvorführung; 15.30 Uhr Kindertanz; 16 Uhr Männervolkschor Stadtroda; 20 Uhr DJ Mario

Kinderbühne:

-14 Uhr, Zaubervorführung; 17 Uhr, Hansi von Märchenborn

Keilerbarbühne:

-14 bis 18 Uhr, handgemachte Musik; 14.30 Uhr, Vorstellung Rückepferde; 15.30 Uhr, Vorstellung Jagdhornbläser; 16.30 Uhr, Vorstellung Jagdgebrauchshunde; 17.30 Uhr, Vorstellung Beizjagd

Rahmenprogramm:

-15 bis 18 Uhr, Vorführung der Rückepferde; 14 bis 16 Uhr, Landeszuchtschau Deutsche Jagdterrier Thüringen; 15 Uhr, Rettungsvorführung DRK/FFW/Forst; 15 Uhr, Baumfällung mit Harvester; 15.30 Uhr, Vorstellung Firefighter; 19 Uhr, Fackelumzug mit den Fanfarenfreunden Kleedorf

-zudem ist das Tante-Irma-Museum von 11 bis 16 Uhr geöffnet, um 14 Uhr gibt es dort eine Aufführung der IG Thüringer Barock

Sonntag, 10. September:

Hauptbühne:

-10 Uhr, Eröffnung der Festveranstaltung; 10.30 Uhr, Jugendblasorchester Tröbnitz; 11.30 Uhr, Märchenvorführung; 12 Uhr, Kindertanz; 12.30 Uhr, gemeinsames Blasen der Thüringer Jagdhornbläser; 13 Uhr, Audienz der Königinnen; 14 Uhr, Leuchtenburgsound; 15 Uhr, Pittiplatsch auf Reisen; 16 Uhr, Rüdersdorfer Schalmeien; 16.30 Uhr, Holzscheibensägewettkampf; 17 Uhr, Rüdersdorfer Schalmeien; 17.30 Uhr, Siegerehrung aller Wettkämpfe; 18 Uhr, Abschlussgottesdienst

Keilerbarbühne

-10 bis 18 Uhr, Musik von Old Feeling; 10.30 Uhr, Vorstellung Rückepferde; 11.30 Uhr, Vorstellung Beizjagd; 12.30 Uhr, Vorstellung Jagdhunde; 13.30 Uhr, Vorstellung Rückepferde; 14.30 Uhr, satirischer Auftritt Herzog Friedrich Wilhelm; 15.30 Uhr, Vorstellung Jagdhunde; 16.30 Uhr, Vorstellung Beizjagd

Rahmenprogramm

-10 bis 14 Uhr, Landesbläsertreffen; 10 bis 15 Uhr, Kegelwettkampf auf der Kegelbahn; 11 Uhr, Vorführungen der Rückepferde; 11 Uhr, Vorführung Baumfällung mit Harvester; 11.30 Uhr, Vorstellung Firefighter; 13 Uhr, Rettungsvorführung DRK/FFW/Forst; 14 Uhr, Vorführungen der Rückepferde; 14.30 Uhr, Vorführung Baumfällung mit Harvester; 15.30 Uhr, Vorstellung Firefighter; 16 Uhr, Rettungsvorführung DRK/FFW/Forst

-Zudem gibt es ab 11 Uhr Führungen im Neuen Jagdschloss, ab 15 Uhr werden dort wiederentdeckte Kopfplastiken im Festsaal enthüllt. Das Tante-Irma-Museum ist von 11 bis 16 Uhr geöffnet, um 13 Uhr tritt die IG Thüringer Barock auf.

