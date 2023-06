Philipp Vogel vom Forstamt Jena-Holzland erklärte Antonia Müller und Grischa Tkatschuk von der Grundschule „Saaletalblick“ aus Orlamünde bei den Waldjugendspielen an der Station „Durchforstung“, welche Bäume gefällt werden müssen. Spielerisch wurden diese mit roten Bändern markiert.

Hummelshain: Neue Waldjugendspiele kommen gut an

Hummelshain. Das Forstamt Jena-Holzland hat wieder seine Waldjugendspiele veranstaltet. Dabei wurde auf ein neues Konzept gesetzt.

Die diesjährigen Waldjugendspiele des Forstamts Jena-Holzland sind am Mittwoch im Revier Hummelshain zu Ende gegangen. 120 Schülerinnen und Schüler aus den vierten Klassen der Altstadtschule und der Friedensschule aus Kahla, der Grundschule „Saaletalblick“ aus Orlamünde sowie der Grundschule „Kleine Europäer“ aus Milda waren rund um die Jagdanlage Rieseneck unterwegs, um viel Wissenswertes über den Wald zu erfahren.

Das Forstamt Jena-Holzland hatte die Waldjugendspiele bereits vor der Corona-Pandemie neu konzipiert, konnte die Planungen aber erst in diesem Jahr umsetzen. Statt einem zentralen Termin hatte es diesmal insgesamt sechs Termine in den Revieren Bad Klosterlausnitz, Tautenburg, Ascherhütte und Hummelshain gegeben. „Wir wollen es so mehr Klassen ermöglichen, bei den Waldjugendspielen dabei sein zu können und die Anfahrten kürzer zu gestalten“, sagte Anna Grund, die die Waldjugendspiele federführend organisiert.

470 Schülerinnen und Schüler dabei

Insgesamt 470 Schülerinnen und Schüler von 24 Klassen aus dem Saale-Holzland-Kreis waren so bei den diesjährigen Waldjugendspielen dabei. Sie lernten jeweils an vier Stationen, welche Funktionen der Wald erfüllt und wie er genutzt wird.

„Wir wollen den Kindern ein positives Verhältnis zum Wald als Lebensraum und Wirtschaftsfaktor vermitteln: Wie können wir den Wald nutzen – denn wir brauchen nun einmal Holz und Papier – ohne ihn zu schädigen?“, sagte Marcus Barfod, der stellvertretende Leiter des Forstamts Jena-Holzland.

Dies gelinge mit den neu konzipierten Waldjugendspielen gut, so Anna Grund. „Wir sind sehr zufrieden und bekommen von den Kindern ein gutes Feedback“, sagte sie.

Ein Baum für jedes Kinder-Konto

Zum Gelingen der Waldjugendspiele habe unter anderem auch die Sparkasse Jena-Saale-Holzland beigetragen, die die Anreise der Kinder per Bus finanziell unterstütze. „Wir wollten helfen, dass Wissen über die Natur vermittelt und erlebbar gestaltet werden kann“, sagte Thoralf Krense. Der Leiter der Filiale in Kahla war am Mittwoch vor Ort, um sich ein Bild von den Waldjugendspielen zu machen.

Zugleich sagte Krense, dass die Sparkasse derzeit für jedes neue Kinder-Konto einen Baum pflanzen lässt. Wie Marcus Barfod bestätigte, seien so schon etliche neue Bäume in die Wälder der Region gekommen.

Tautenburger Forst wird zum Lernort