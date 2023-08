Hummelshainer als „Thüringer des Monats“ ausgezeichnet

Hummelshain. Rainer Hohberg ist als „Thüringer des Monats“ ausgezeichnet worden. Gewürdigt wird damit sein jahrzehntelanges Engagement für das Neue Jagdschloss in Hummelshain.

Rainer Hohberg, Vorsitzender des Fördervereins Schloss Hummelshain, ist am Dienstagnachmittag als „Thüringer des Monats“ im August 2023 ausgezeichnet worden. Die Ehrung überreichten Frank Krätzschmar von der Thüringer Ehrenamtsstiftung sowie die MDR-Redakteure Lutz Gerlach und Sina Reeder. Begründet wurde die Auszeichnung Rainer Hohbergs mit seinem jahrzehntelangen Engagement für das Neue Jagdschloss Hummelshain.

Den Vorschlag, Hohberg als „Thüringer des Monats“ zu ehren, hatte Sylke Jander gemacht, die selbst im Förderverein aktiv ist. „Es ist erstaunlich, was Rainer Hohberg ehrenamtlich leistet, denn der Erhalt des Schlosses – um den sich ja eigentlich der Schlosseigentümer kümmern sollte – ist eine tagesfüllende Aufgabe. Da kann man nur den Hut ziehen und diese Wertschätzung wollte ich einmal zeigen“, sagte Jander. Zudem koordiniere er alle Aktivitäten des Vereins und es sei ihm gelungen, zunehmend auch jüngere Mitstreiter für dessen Arbeit zu gewinnen.

Hausschwamm macht Sorgen

Sina Reeder ergänzte, dass Rainer Hohberg nicht nur der erste Ansprechpartner bei Bauarbeiten am Schloss sei und akribisch ein Bautagebuch führe, sondern sich auch um den Garten am Schloss kümmere.

Zwei der Eichenholz-Köpfe, die griechische Krieger darstellen und nach langer Zeit in den Festsaal des Neuen Jagdschlosses Hummelshain zurückkehren sollen. Foto: Marcus Voigt

Hohberg, der bis Dienstagnachmittag nichts von der Auszeichnung wusste, sagte, dass er Überraschungen gewöhnt sei, „eine schöne aber auch mal eine willkommene Abwechslung ist“. Zuletzt waren bei der Sanierung des Schlosses neue Probleme mit dem Hausschwamm aufgetreten. Die 500 Euro, die mit der Auszeichnung zum „Thüringer des Monats“ verbunden sind, will Hohberg deswegen in einen Staubsauger investieren, „der die Sporen des Pilzes verschwinden lässt“.

Figuren kehren in den Festsaal zurück

Zudem kündigte Hohberg an, dass zum Tag des offenen Denkmals am 10. September drei Eichenholz-Köpfe, die griechische Krieger zeigen, sowie eine mittels 3D-Druck nachgefertigte Figur nach langer Abstinenz in den Festsaal des Schlosses zurückkehren sollen.

Ein Beitrag über die Auszeichnung Rainer Hohbergs zum „Thüringer des Monats“ ist am Freitag, 25. August, ab 19 Uhr im „Thüringen Journal“ des MDR zu sehen und ab 18 Uhr bei MDR Thüringen zu hören.