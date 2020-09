Hummelshainer Fest und Waldes und der Jagd mangels Helfer abgesagt

Auch der Auftritt der Ostthüringer Jagdkönigin beim Fest der Jagd und des Waldes in Hummelshain fällt in diesem Jahr aus.

Hummelshain. Am Mittwochabend gab es die Entscheidung: kein Traditionsfest 2020 in Hummelshain.

Das Fest des Waldes und der Jagd in Hummelshain, das für den 12. und 13. September geplant war, ist am Mittwochabend abgesagt worden. Die Mitglieder des Fest-Komitees, die auch Mitglieder des im Vorjahr gegründeten Vereins „Natur und Kultur Himmelshain“ sind, hatten eigentlich alle Hygiene-Vorgaben erfüllt.

Es scheiterte aber an der notwendigen Zahl der Helfer für die beiden Veranstaltungstage. Zwischen 120 und 150 Helfer wären am zweiten September-Wochenende erforderlich gewesen.

„Wir hatten am Montag und am Dienstag noch einmal alles versucht, haben unsere Kontakte spielen lassen, auch in den umliegenden Gemeinden. Leider sind wir nicht auf die gewünschte Zahl von Helfern gekommen“, sagte Bürgermeister und Vereinsvorsitzender Stephan Tiesler.