Hund beißt Baby in Oberschenkel - Autofahrerin übersieht Radfahrer - Zu viel getrunken

Jena. Ein unangeleinter Hund hat in Jena einen Säugling gebissen. Das sind die Meldungen der Polizei am Freitag.

Ein neun Monate alter Säugling musste Donnerstagnachmittag mit einer Bisswunde ins Krankenhaus. Wie die Polizei mitteilt, war der Vater mit seinem Sohn, den er in einer Trage vor sich trug, in Drackendorf unterwegs. An einer Engstelle begegnete den beiden ein Mann, der einen nichtangeleinten Hund dabei hatte.

Im Vorbeigehen schnappte der Hund unvermittelt zu und biss dem Kind in den Oberschenkel. Der Mann entfernte sich anschließend mit Hund zügig und blieb unbekannt. Zur Beschreibung ist folgendes bekannt:

Hundehalter:

männlich, ca. 60 Jahre

165 bis 170 cm

graues, lichtes Haar

beige bzw. graue Übergangsjacke

beige bzw. graue Hose

dunkle Schuhe

Hund:

Schäferhund oder Schäferhundmischling

Schulterhöhe ca. 60 bis 70 cm

flauschiges Fell in dunkler und bernsteinfarbener Musterung

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Tierhalter machen können,werden gebeten, sich bei der Polizei Jena telefonisch unter 03641 810 und per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de zu melden. (Aktenzeichen 0254781/2023).

Einparkmanöver führt zu Unfall

Beim Einparken hat sich Donnerstagnachmittag auf der Karl-Liebknecht-Straße in Jena ein Unfall ereignet. Eine 37-jährige Audi-Fahrerin wollte nach Polizeiangaben in eine Parklücke parallel zur Fahrbahn einparken. Hierbei übersah sie einen in gleiche Richtung fahrenden 58-Jährigen auf seinem Fahrrad.

Der Radfahrer stürzte und verletze sich. Die Verletzungen mussten im Krankenhaus versorgt werden.

Sturz unter Alkohol

Gestürzt ist am Donnerstagabend ein 62-jähriger Radfahrer in Ilmnitz. Der Mann war mit seinem Zweirad auf der Dorfstraße unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, lenkte er dort sein Fahrrad zu weit nach rechts und touchierte die Bordsteinkante. Dabei verlor er die Kontrolle und kam zu Fall.

Dabei zog sich der Mann erhebliche Verletzungen zu, die im Krankenhaus versorgt werden mussten. Grund für den Sturz könnte die erhebliche Alkoholisierung von 1,68 Promille gewesen sein. Die Ermittlungen dauern an.

Aufgeflogen

Aufgeflogen ist eine Alkoholfahrt eines 30-Jährigen gegen drei Uhr am Freitag. Der Mann war in der Carl-Zeiss-Straße mit einem E-Scooter unterwegs. Bei der durchgeführten Kontrolle kam dann ans Licht, dass dieser vor Fahrtantritt Alkohol konsumierte. Ein entsprechender Test ergab einen Wert von 1,16 Promille. Aufgrund dessen erfolgten eine Blutentnahme.

