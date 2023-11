Hund überfahren und geflüchtet – Auto von 84-jährigem Wiederholungstäter beschlagnahmt

Die Meldungen der Polizei für Jena.

Am Mittwochabend hat sich in Jena in der Platanenstraße ein tragischer Unfall ereignet, bei dem ein Chihuahua erfasst und tödlich verletzt wurde. Die Besitzerin ging laut Polizei mit dem Hund Gassi, als der sich plötzlich losriss und auf die Straße rannte.

Ein unbekannter Pkw erfasste den Vierbeiner und entfernte sich pflichtwidrig. Der Hund verstarb noch am Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Jena unter Telefon 03641 810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de zu melden.

Mann wirft Eier auf Einkaufszentrum

Ein 42-Jähriger sorgte am Donnerstagvormittag im Stadtzentrum von Jena für Aufsehen. Laut Polizei warf der Mann voller Begeisterung rohe Eier an Fensterscheiben des Einkaufscenters am Leutragraben und bejubelte jeden Treffer. Die Polizei beendete sein Handeln, der Mann wurde des Platzes verwiesen und muss die Reinigungskosten zahlen.

Versuchter Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus

Unbekannte Täter versuchten in der Lutherstraße in ein Mehrfamilienhaus zu gelangen. Eine 33-jährige Anwohnerin stellte am Donnerstagnachmittag an ihrer Wohnungseingangstür starke Hebelspuren fest, die sie umgehend der Polizei mitteilte. Vermutlich wurde hierfür ein Hebelwerkzeug genutzt. Die Polizei nahm eine Anzeige auf. Es entstand Sachschaden an der Wohnungstür in bislang unbekannter Höhe. Da es bei einem Versuch blieb, wurden keine fehlenden Gegenstände in der Wohnung festgestellt.

Auto von Wiederholungstäter beschlagnahmt

Ein 84-Jähriger musste am Donnerstagmittag von seinem Pkw Abschied nehmen. Der Mann fuhr durch die Stadt, ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Diese war ihm bereits entzogen worden. Seine Fahrt endete auf dem Parkplatz des Amtsgerichtes, als er dort von einem Mitarbeiter bemerkt wurde, der daraufhin die Polizei informierte. Da ein Beschluss für wiederholtes Fahren ohne gültige Erlaubnis vorlag, wurde das Fahrzeug beschlagnahmt. Den 84-Jährigen brachte man schließlich zu seiner Wohnanschrift.

Männer klauen teure Brillengestelle und Parfüm

Am späten Donnerstagnachmittag beobachtete ein aufmerksamer Zeuge zwei Männer in einem Einkaufszentrum in der Jenaer Goethestraße, die neuwertige Brillengestelle aus einem Brillengeschäft entwendeten. Der Zeuge meldete sich umgehend bei der Polizei und folgte den Ladendieben bis zum Eichplatz, auf dem diese ihren Pkw parkten. Die Polizei stellte vor Ort einen weiteren männlichen Täter fest. Insgesamt entwendeten die drei Männer sechs Brillen sowie 14 originalverpackte Parfumflakons. Die Beamten nahmen alle drei Männer mit auf die Dienststelle.

Graffiti an Jugendstation

Am Donnerstagmorgen wurde an der Gebäudefassade der Jugendstation in der August-Bebel-Straße in Jena ein lilafarbenes Graffiti entdeckt. Dieses trägt laut Polizei den Schriftzug "QS ACAB" und ist mit den Maßen 90x145 Zentimeter deutlich sichtbar. Die Hausverwaltung wurde mit der Entfernung des Schriftzuges beauftragt. Die Höhe des Schadens ist derzeit nicht genau bezifferbar.

