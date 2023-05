Hunderte bei Jenaer Fahrrad-Demo für Kinder

Hunderte machten sich am Sonnabend im geschlossenen Verband auf den Weg zur Fahrraddemo "Kidical Mass", hier an der Ecke Schlossgasse, Fürstengraben.

Jena. Forderung: Mehr kommunale Autonomie bei Tempo-30-Entscheidung. Temporär Schulstraßen ohne Motorverkehr

Eine Reform des Straßenverkehrsrechts muss her, die den Schutz von Kindern in den Brennpunkt rückt. Dieser Idee sind am Sonnabend in Jena Hunderte Kinder, Mütter. Väter und Großeltern gefolgt bei der Fahrrad-Demo „Kidical Mass“. An 400 Orten in Deutschland waren auf diese Weise gleichzeitig die Nöte herausgestellt worden, die die Jüngsten auf ihren Schul- und Freizeitwegen haben.

Vor dem Start der Fahrraddemo "Kidical Mass" an der Stadtkirche.. Foto: Thomas Stridde

Was weiß Wissing schon?

Stefan Ringleb vom Kreisverband Jena des Fahrradclubs ADFC begrüßte vor der Stadtkirche die Radler-Demo-Teilnehmer mit dem Hinweis, dass in Jena punktuell Tempo-30-Zonen zum Schutz der Schwächsten eingerichtet seien. Doch gebe es auch dazwischen Straßen, auf denen Kinder zur Schule kommen. Im Alter ab 10 bewegten sich da schon häufig Mädchen und Jungen im dichten Verkehr. So ohne weiteres dürfe aber auch eine Kommune wie Jena Tempo 30 nicht anordnen. Die Straßenverkehrsordnung erlaube das „nur aus bestimmten Gründen“. Deshalb werde immer deutlicher gefordert, dass Kommunen selbstständig entscheiden können, wo Tempo 30 vorgeschrieben wird. Die Fachleute in Jena wüssten das besser als Verkehrsminister Wissing in Berlin, sagte Stefan Ringleb.

Nach seiner Darstellung wird in Jena darüber diskutiert, zum Beispiel befristet so genannte Schulstraßen einzurichten. Dabei würde rund um den Schulbeginn am Morgen die Straße an einer Schule für jeglichen motorisierten Verkehr gesperrt. Ringleb nannte den Demo-Teilnehmern ein Beispiel: „Vor der Westschule ist es morgens der Horror.“

Stefan Ringleb von ADFC-Kreisverband begrüßte die Teilnehmer der Familien-Fahrraddemo an der Stadtkiche. Foto: Thomas Stridde

Nun an der Heineschule?

Die Jenaer Stadtverwaltung prüfe die Einrichtung einer solchen Schulstraße „an einigen Stellen“, sagte Ringleb. Doch würden da immer wieder Belange des Anliegerverkehrs mit in die Waagschale gelegt. Auf Nachfrage der Redaktion sagte Ringleb, dass nach seiner Kenntnis die Westschule in den Erwägungen der Verwaltung keine Rolle mehr spiele. Zuletzt sei das Wenigenjenaer Ufer auf der Rückseite der Heinrich-Heine-Schule in Betracht gezogen worden. ADFC-Kreis-Chefin Barbara Albrethsen-Keck kennt Überlegungen, die „Schulstraße“ während der Europäischen Mobilitätswoche im September zu testen, wie sie gegenüber der Redaktion sagte.