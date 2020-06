Hunderte Haushalte in Jena Lobeda-West ohne Strom

Ein defektes Mittelspannungskabel führte Mittwochabend nach Angaben der Stadtwerke in Lobeda-West zu kurzzeitigen Stromausfällen.

Der Schaden war gegen 19:20 Uhr in einem Leitungsabschnitt zwischen der Felix-Auerbach- und der Binswangerstraße aufgetreten. In der Folge waren demnach mehrere hundert Haushalte in ganz Lobeda-West sowie zeitweise auch ein Unterwerk für den Straßenbahnverkehr ohne Strom. Durch Umschaltungen im Netz konnten die meisten Anlagen aber nach kurzer Zeit wieder versorgt werden.

Bis etwa 21.15 Uhr kam es durch Schaltvorgänge zur Eingrenzung der Fehlerstelle nochmals zu kurzzeitigen Versorgungsunterbrechungen.