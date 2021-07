Ein Kindertaxi und zwei „Kängurus" wurden gestern bei der Stadtverwaltung an die künftigen Fahrer übergeben. Sira Swialkowski und Emöke Oláh-Schenzel (von links, Kita „Schatzinsel“) sowie Caroline Feustel (rechts, Kita „Himmelszelt") waren mit Kindern an den Anger gekommen.

Jena. Drei Kindergärten sind dank Stadtradeln noch mobiler

Das Stadtradeln 2020 hat für drei integrative Kindergärten ein schönes Nachspiel. Sie haben gestern drei Fahrzeuge bekommen, mit denen die Kinder ihre Freunde selbst durch die Gegend kutschieren können. Die Transport-Dreiräder wurden von Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) und Radverkehrsplanerin Ulrike Zimmermann an Delegationen aus der „Schatzinsel“ und vom „Himmelszelt“ übergeben. Ein weiteres Dreirad bekommt der „Tausendfüßler“.

Ziel beim Stadtradeln ist es, in einer vorgegebenen Zeit als Gruppe oder Einzelner möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen, um die CO 2 -Emissionen zu senken. Spenden gibt es außerdem. Aus ihnen stammte das Geld für die Kinderfahrzeuge, darunter zwei Großüberweisungen über 500 Euro von den Firmen Asphericon und Schott. Beide Firmen gehören zu den besonders aktiven Stadtradlern. Vom 9. bis 29. September wird es eine erneute Auflage geben.

Die Erwachsenen haben sich den Dreirad-Einsatz nun so gedacht, dass gehbehinderte Kindergartenkinder so besser an den Spielen ihrer Freunde teilhaben können.

„Ich liebe dieses Fahrzeug“, so kommentierte Luisa von der „Schatzinsel“ das erste Fahrgefühl. Mit Eis für alle wurde der Ausflug zum Bürgermeister sogar zu einem erfrischenden Termin.