Meine Meinung: Ich renne auf den Berg

Das sollte für uns Journalisten in der neuen Woche eine besonders heiße Frage sein, auf die wir Antwort suchen: Wie sieht’s aus mit der angemessenen Zahl von Intensivtherapie-Betten am Uni-Klinikum für den Fall, dass die Zahl der hiesigen schwer Corona-Kranken nach oben schnellt? Der Krisenstab der Stadt mit dem OB und den Dezernenten an der Spitze hat in seinen jüngsten Verlautbarungen mit einem nur noch fadenscheinigen Tuch der Diplomatie gewissen Unmut zugedeckt. Zu vernehmen ist, dass der Klinikumsvorstand es mit dem Vorhalten von Intensivbetten nicht ganz so wie die Stadtväter sehe, die schon seit Tagen darauf dringen, jene besonderen Therapieplätze möglichst nicht so zahlreich mit Patienten zu belegen, deren schwere Operationen sich noch etwas schieben lassen.

Die Epidemie-Auswüchse in Asien und Italien bargen tatsächlich die Botschaft, dass von jetzt auf gleich sehr viele Intensivbetten benötigt werden könnten. Den Gruß der Tsunami-Welle am Horizont kann man freilich unterschiedlich bewerten: Wir werden das ganz atomkraftwerkssicher überstehen wie ein Fels in der Brandung. – Variante A. Oder B: Wir rennen sofort auf den nächstgelegenen Berg. Ganz Krankenhaus-Management-Laie, gebe ich dennoch zu: B wäre mir lieber.