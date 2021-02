IGS Jena: Gespräch statt Tag der offenen Tür

Die Grete-Unrein-Gesamtschule in der August-Bebel-Straße.

Jena. Anmeldung zur 5. und 11. Klasse in Jena nur auf dem Postweg

Eltern und Sorgeberechtigte von Kindern der zukünftigen 5. und 11. Klassen können in diesem Schuljahr wegen der Coronapandemie an der Integrierten Gesamtschule „Grete Unrein“ (IGS) keinen „Tag der offenen Tür“ nutzen. Stattdessen bietet die Schule eine Gesprächswoche vom 22. bis 26. Februar.

Eltern, die zum Gespräch an die Schule kommen möchten, rufen im Sekretariat an (03641 449342) oder schreiben eine Mail an info@igs.jena.de, um sich einen Termin zu sichern. Zu folgenden Zeitpunkten ist ein Informationsgespräch möglich: Montag, 22. 2., 14 bis 17 Uhr; Dienstag. 23. 2., 14 bis 18 Uhr; Mittwoch, 24. 2., 14 bis 17 Uhr; Donnerstag, 25. 2., 14 bis 18 Uhr; Freitag, 26.2, 13 bis 16 Uhr.

Die Formulare für die Anmeldung des Kindes befinden sich auf der Internetseite der IGS zum Herunterladen. Die Anmeldung an der Schule erfolgt in diesem Jahr nur auf postalischem Weg. Beizugeben sind das Anmeldeformular der Stadt Jena (Original) sowie eine Kopie des Halbjahreszeugnisses.