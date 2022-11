IGS Jena stellt sich vor als „Schule für alle“

Jena. Schnuppertag und Informationstag an der Schule in der Jenaer August-Bebel-Straße

Die Staatliche Integrierte Gesamtschule „Grete Unrein“ Jena (IGS) lädt interessierte Grundschüler der Klassenstufe 4 (Übergang in die Klassenstufe 5 im Schuljahr 2023/24) am Freitag, 2. Dezember, von 8 bis 12 Uhr zum Schnuppertag ein. Die Kinder können nach Absolvierung der Schulrallye um 12 Uhr wieder in der Aula abgeholt werden bzw. mit einer schriftlichen Erlaubnis allein nach Hause gehen.

Für Sonnabend, 3. Dezember, lädt die Schule Eltern und Schüler zu einem Informationstag in der Zeit von 10 bis 14 Uhr ein. Informationsveranstaltungen gibt es in der Aula. Schüler der Klassenstufe 10 der Regelschulen (Übergang in die Klassenstufe 11) sind ebenso an beiden Tagen eingeladen.

Alle weiteren Informationen sind auf der Homepage der Schule zu finden: https://www.igsjena.de/ zu entnehmen.