Jena. Neue Stiftung will Kinder an Technik und Naturwissenschaften heranführen.

Im alten Jenaer Straßenbahndepot ein neues Haus der Technik

Das alte Straßenbahndepot in der Dornburger Straße 17 ist schon lange kein Depot für Straßenbahnen mehr. Aber es könnte ein Haus mit viel Zukunft sein, anders gesagt: ein „Haus der Jugend und Technik“. So heißt eine neue Jenaer Stiftung; Thüringens Innenstaatssekretär Udo Götze hat ihr am Donnerstag in Jena feierlich die Gründungsurkunde übereignet.

Gunther Lorenz ist einer der drei Stiftungsvorstände. In Jena ist er bekannt als langjähriger Inhaber eines kommunal aktiven Ingenieurbüros für Elektroplanung (Autotec), als Vorstand der an den Stadtwerken beteiligten Genossenschaft Bürger-Energie und als Mitglied des im Stadtrat vertretenen Vereins „Bürger für Jena“. Mit Feuereifer erzählt Lorenz von der neuen Stiftung und der Idee dahinter: Ausgangspunkt war nach seiner Beschreibung die Sorge um den im Depot seit 2011 eingemieteten Modelleisenbahnklub Jena – oder genauer: um den sehr aktiven Jugendklub der Modellbahner. Schließlich sei klar, dass das Depot irgendwie, irgendwann vom Jenaer Nahverkehr als Eigner verkauft werden muss. Man könne sich gar nicht vorstellen, wie nützlich dieser Jugendklub im Dienste des praktisch-technischen Lernens sei, sagt Lorenz. „Aber wir sagten uns: Wenn es die große räumliche Veränderung und andere Eigentumsverhältnisse gibt, ist die Jugendarbeit weg. Wie können wir das Ding retten?“ Wenn du ihnen eine Feile gibst ... Die Antwort darauf war die Gründung der Stiftung, die ein Darlehen nehmen und sodann als Käuferin der Immobilie auftreten kann. Deutlich modifiziert wurde mittlerweile die Konzeption der Stiftung; sie hat sich die Bildungsförderung auf die Fahne geschrieben und will Kinder und Jugendliche an Technik und Naturwissenschaften heranführen. „Mit Tablet und Smartphone können die Kinder heutzutage alles. Wenn du ihnen eine Feile in die Hand gibst, sehen sie aber unheimlich alt aus“, sagt Lorenz. „Bei der Verbindung von Wissen und Können klemmt’s.“ Im künftigen „Haus der Technik“ sieht Lorenz deshalb „unheimlich viele Möglichkeiten, was die dort machen können“ – vom Umgang mit Werkzeugen und Maschinen bis zur Programmierung von Mikrocontrollern; von der Anfertigung elektronischer Komponenten bis zu Computeranwendungen. Nicht von ungefähr hat die Stiftung nach Lorenz’ Worten bereits Kontakt aufgenommen mit der neuen Lobedaer Werkstattschule, die in hohem Maße auf das Praktische setzt. Ebenso könne das „Haus der Technik“ der „praktische Teil von Witelo“ sein – des Jenaer Kooperationsverbundes zur Förderung der wissenschaftlichen und technischen Bildung in Jena. Gestaffelte Mieten Zudem würde die Stiftung im Depot die Brachflächen verbindlich nutzbar machen. Gunther Lorenz erläuterte, dass somit auch die vielbeachteten Kunstausstellungen gesichert wären, die bislang im Depot von Professor Martin S. Fischer organisiert wurden. Mit ins Boot könne man Initiativen und Vereine nehmen, die zuletzt wegen weggefallener Räume in Existenznöte geraten sind, etwa das Tanztheater Jena oder den Tanzverein P 70. Sogar Mietstaffellungen haben sich die Mitstreiter der Stiftung überlegt: das niedrige Segment für die Jugend- und Technik-Belange; das mittlere Segment für Jugendvereine und die ortsübliche Miete für ansässige Unternehmen (eine Denkmalsanierungs- und eine Veranstaltungstechnik-Firma). In der Stiftungssatzung ist noch vorsichtig das Ziel vermerkt, das Depot „innerhalb von acht Jahren zu erwerben und zu nutzen“. Gunther Lorenz streute Optimismus: „Wir sehen, dass wir in drei Jahren durch sein können.“