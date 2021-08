Im ersten Halbjahr 21 Insolvenzen im Saale-Holzland

Eisenberg/Erfurt. Saale-Holzland: Die meisten Unternehmen kommen bislang ohne große Blessuren durch die Krise

Das Thüringer Landesamt für Statistik zählt für das erste Halbjahr 2021 im Saale-Holzland-Kreis 21 Insolvenzverfahren. Davon seien 18 Verfahren schlussendlich eröffnet worden. Die Behörde nennt in diesem Zusammenhang voraussichtliche Forderungen in Höhe von knapp 22,7 Millionen Euro. Die durch die Covid-19 Pandemie und die Maßnahmen zu deren Eindämmung verursachte wirtschaftliche Krise spiegele sich auch im ersten Halbjahr 2021 nicht in einem Anstieg der eröffneten Insolvenzverfahren wider, heißt es.