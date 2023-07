Im ersten Jahr waren 122.000 Kunden im neuen Stadtwerke-Servicecenter Jena

Jena. Nahverkehrswünsche sind in der Besuchergunst weit vorn.

Hans-Werner Schwertner wollte Fahrkarten für seine Frau kaufen. Im Stadtwerke--Servicecenter in der Saalstraße bekam er nicht nur die, sondern auch noch einen Blumenstrauß als 122.000 Besucher. So viele Menschen kamen seit Eröffnung vor einem Jahr in das spartenübergreifende Kundencenter.

Die Mitarbeiter Kristin Weber und Andy Rosemann begrüßten den Jubiläumsgast am Dienstag. Später stellte sich heraus, dass Hans-Werner Schwertner der Physiklehrer zweier heutiger Servicecenter-Mitarbeiter war. Mit seinem Anliegen lag er im Trend, denn Nahverkehrswünsche sind in der Besuchergunst weit vorn. 7800 Menschen hatten wegen Wohnungs- und Energiethemen einen Termin.