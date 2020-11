Im Jenaer Schulneubau: Klassenraum, der Kinder krank macht

In dem vom Staatlichen Förderzentrum genutzten Seitenflügel der Gemeinschaftsschule Wenigenjena gibt es Räume, in denen die Schüler aus bislang nicht geklärten Gründen krank werden. Montag sollen erste Gutachten-Ergebnisse vorliegen.

Erbrechen, Durchfall, Hautprobleme: Diese Symptome waren bei einer der beiden Schülergruppen zu beobachten, die im Seitenflügel der neuen Gemeinschaftsschule Wenigenjena lernen. Dieser Bereich dient als Dependance des Staatlichen Regionalen Förderzentrums. Schulleiter Thomas Gester sagte gegenüber der Zeitung: „Man muss fast Angst haben, wie die Körper reagieren.“ Dazu gehörte, dass die Kinder gesundeten, wenn sie sich einige Tage nicht in dem Raum aufhielten. Auch Kollegen seien betroffen gewesen. „Unsere erste Idee war, in den Nachbarraum auszuweichen. Und wir erlebten das Gleiche.“ Seltsam sei, dass die zweite Klasse von älteren Schülern „mopsfidel“ blieb. Vielleicht sei das Immunsystem der Jüngeren nicht so stabil. Seit Montag würden im Schulneubau nun Räume genutzt, „die weit genug von der möglichen Quelle des Übels entfernt sind“. Am Donnerstag, sagt Gester, sei ihm bestätigt worden, dass Virus-, Bakterien-Belastungen oder Abwasserprobleme nicht ursächlich seien.