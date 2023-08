Im Paradies in Jena: Vermisstes Kind sorgt für Aufregung

Jena. Polizei reagiert schnell. Ein Hund hat offenbar den richtigen Riecher.

Ein vermisstes Kind hat in Jena am Freitag für Aufregung gesorgt: Das zweieinhalbjährige Mädchen wurde zuletzt am großen Spielplatz im Paradies gesehen. Weil die Suche zunächst ergebnislos blieb, informierte man offenbar auch wegen der Nähe zur Saale die Polizei. „Wir haben sofort alle verfügbaren Kräfte zusammengezogen. Aber schon während der Anfahrt kam die Entwarnung der Landeseinsatzzentrale“, sagte ein Sprecher der Jenaer Polizei auf Anfrage. Auf X (ehemals Twitter) schrieb ein Nutzer, dass das Mädchen mit Hilfe eines privaten Spürhundes gefunden worden sei. Es habe in einem Busch festgesteckt.