Die Lage ist wirklich ernst. Genau diese Botschaft hat die Stadtspitze angesichts einer schwierigen Haushaltslage am Mittwoch verbreitet. Natürlich reichte dafür nicht ein Satz. Sätze und Wörter variierten, der Tonfall auch, wie ein Mantra stand die Aussage im Raum und schüttelte mein Chakra, fast eine Stunde lang.

Und doch blieben die Herren eine Antwort auf die Frage, wo den bitte nun der Rotstift wüten solle, schuldig. Die kam einen Tag später von Stadträten, weshalb ich vollends verblüfft war, dass am Tisch des Oberbürgermeisters niemand über Allgemeinplätze hinauskam und man konkrete Zahlen schuldig blieb. Was da als Teil des Haushaltssicherungskonzept kursiert, wird unter der Hand als „Liste der Grausamkeiten“ bezeichnet. Man hört förmlich, wie das Blut spritzt. Natürlich sind manche Einschnitte schmerzhaft. Und manche sind dann doch eher ein unfreiwilliger Fall für die Humorpolizei: Zum Beispiel das Ziel, die Raumtemperatur in allen städtischen Gebäuden um einen Grad Celsius zu reduzieren und so jährlich Heizkosten in Höhe von 120.000 Euro zu sparen. Am Ende stehen Fragen: Ist das 1,5-Grad-Ziel noch zu schaffen? Wird uns das auch noch als Klimaschutzmaßnahme verkauft? Lasst uns doch gleich 2 Grad anpeilen und alles wird gut. Fridays for Haushaltspolitik!