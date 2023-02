Im südlichen Saaletal gibt es Einschränkungen im Busverkehr

Südliches Saaletal. Die Bahnübergänge in Rothenstein, Kahla, Großeutersdorf sowie Großpürschütz sind wegen Bauarbeiten an Gleisen gesperrt.

Durch Bauarbeiten an mehreren Bahnübergängen kommt es in dieser Woche zu Einschränkungen im Busverkehr. Betroffen sind die Übergänge in Rothenstein, Kahla, Großeutersdorf sowie Großpürschütz.

Ab 13. Februar, 7 Uhr, bis zum Freitag, 17. Februar, 18 Uhr, werden die Haltestellen in Rothenstein und Oelknitz nicht bedient. Busreisende werden gebeten, die Ersatzhaltestelle gegenüber des ehemaligen Sconto-Marktes vor der Firma Baier Autokrane zu nutzen.

Die Haltestellen Kahla, Altstadt sowie Löbschütz werden vom 13. Februar bis einschließlich Mittwoch, 15. Februar, nur mit der Linie 481 bedient. Die Linie 484 entfällt an den genannten Haltestellen komplett. Am 16. und 17. Februar werden die Haltestellen gar nicht angefahren.

Bauarbeiten wegen maroder Schwellen

Am 16. und 17. Februar entfallen die Haltestellen Lindig und Kleineutersdorf (Abzweig). Die Linie 481 fährt ersatzweise die Haltestelle in der Ortslage Kleineutersdorf an. Diese Haltestelle wird vom 13. Februar bis einschließlich Freitag, 17. Februar, nicht mit der Linie 484 bedient. Ersatzweise kann die Linie 481 an der Haltestelle Kleineutersdorf (Abzweig) am 14. und 15. Februar genutzt werden. Die Linie 481 bedient am Donnerstag, 16. Februar, sowie am Freitag, 17. Februar, zusätzlich die Haltestelle in der Ortslage. Und die Haltestellen Großpürschütz und Kleinpürschütz sowie Am Schloßberg in Kleinpürschütz werden am Freitag, 17. Februar, gar nicht bedient.

Notwendig sind die Bauarbeiten, weil auf Bahnstrecken in Thüringen zahlreiche Schwellen getauscht werden müssen. Infolge des Zugunglücks in Garmisch-Partenkirchen Anfang Juni 2022, bei dem ein Zug entgleiste und fünf Menschen starben, prüfte die Bahn bundesweit rund 200.000 Schwellen.