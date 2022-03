Impfmöglichkeiten in Jenas Innenstadt

Jena. Neuer Jenaer Impfort in der Apotheke im Eulenhaus

Nachdem das Impfzentrum am Ernst-Abbe-Campus am 14. März die letzte Impfung verabreichte und geschlossen wurde, gibt es einen neuen Ort für Impfungen in Jena: Die Medipolis Apotheke im Eulenhaus, Schillerstraße 1, impft jeden Mittwoch, 13 bis 16 Uhr. Anmeldung unter Telefon 03641/23130. Geimpft werden hier nur Personen ab 18 Jahre. Weiterhin geimpft wird im Volksbad:

Dienstag, 15. März, 11.30-13.30 und 14.30-17 Uhr (Biontech, Moderna);

Mittwoch, 16. März, 14.30-19 Uhr, (Kinderimpfung/Biontech);

Donnerstag, 17. März, 14.30-16 Uhr (Biontech, Moderna);

Freitag, 18. März, 14.30-16 Uhr (Biontech, Moderna);

Samstag, 19. März, 7.30-10 Uhr (Novavax, ab 18 Jahren).

Ukrainische Staatsbürger können an allen Impfstellen Impfungen bekommen.