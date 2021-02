Impfstart in Jenas größtem Seniorenheim

Jena Erste Impfung in Einrichtung in Lobeda-Ost verabreicht. Corona-Fallzahlen sinken weiter.

Die Jenaer Corona-Zahlen sinken weiter leicht. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, sind bis Sonntag, 24 Uhr, vier neue Sars-CoV-2 Infektionen gemeldet worden. 13 Personen wurden als genesen eingestuft. Die 7-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner) liegt damit nun bei 109.

Die Impfung in den Pflegeheimen wird von der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringens fortgesetzt. So konnten am Wochenende die Bewohner des größten Seniorenheims in Jena geimpft werden, im Seniorenzentrum Käthe Kollwitz in Lobeda-Ost. "In dieser Woche folgen weitere Einrichtungen", teilt die Stadtverwaltung mit.





Die Jenaer Statistik vom 31.01.2021 (24 Uhr)





• Anzahl aktiver Fälle: 399

• davon in den letzten 24 Stunden: 6





• stationäre Fälle: 27

• davon schwere Verläufe: 3





• Infizierungen der letzten sieben Tage: 118

• Sieben-Tage-Inzidenz für Jena: 109





• Infizierte insgesamt seit dem 14.03.2020: 2.597

• Gestorbene insgesamt: 41





• Genesene insgesamt: 2.157

• davon in den letzten 24 Stunden: 13

• Quarantänezahl (Stand 1.02.2021): 474