Impfteam am Donnerstag in Stadtroda

Eisenberg/Stadtroda. Vier Impfgelegenheiten ohne Termin im Saale-Holzland sind offen für alle

Offen für alle Menschen und ohne Terminvereinbarung ist das Impfangebot der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen (KVT) am Donnerstag, 2. Dezember, in Stadtroda. Es ist der erste von vier lokalen Impfterminen im Landkreis, für die sich der Covid-19-Koordinierungsstab der Kreisverwaltung bei der KVT stark gemacht hatte. Ein mobiles Impfteam der KVT ist am 2. Dezember, 12-17 Uhr, in Stadtroda in der Turnhalle der Grund- und Regelschule, Goetheweg 17, vor Ort und verabreicht sowohl Erst- und Zweitimpfungen als auch Auffrischungsimpfungen („Booster“).

Die Zahl der Impfungen, die in dem Zeitfenster durchgeführt werden können, ist begrenzt. Damit niemand umsonst anstehen muss, werden Wartemarken vorbereitet und ab Beginn des Impftermins an die Wartenden verteilt.

Am Montag, 29. November, wurden dem Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises 35 neue Corona-Fälle gemeldet. Die Gesamtzahl der Infizierten im Landkreis ist auf 8215 gestiegen, der Inzidenzwert auf 1240.

Weitere Termine des mobilen Impfteams im Saale-Holzland jeweils in den örtlichen Schulturnhallen:

Grundschule Ottendorf: Dienstag, 7. Dezember, nachmittags;

Gymnasium Eisenberg: Samstag, 11. Dezmeber, ganztags;

Grundschule Camburg: Dienstag, 14. Dezember, nachmittags. Nähere Infos zu den Terminen folgen.

