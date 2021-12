In acht Jenaer Senioreneinrichtungen gibt es Coronafälle

Jena. Rathaus Jena meldet 89 neue Infektion: 140 kommen dazu

Der Fachdienst Gesundheit Jena hat dem Robert-Koch-Institut am Donnerstag 89 neue Coronafälle gemeldet. Weitere 140 Fälle wurden noch nicht weitergemeldet. Damit gebe es eine rein statistische, aber keine reelle Verringerung der Inzidenz, teilt die Verwaltung mit. In folgenden Kindertagesstätten und Schulen sind Infektionen oder Folgefälle aufgetreten: Kita Schwabenhaus, Kita Kurz und Klein, Kita Kinderschirm, Kita Am Steiger, Kita Lauensteinweg, Kita Wogau, Kita Anne Frank, Kita Munketal, Kita ZwergenhausSüdschule, Rautalschule, Dualingo, Carl-Zeiss-Gymnasium, Westschule, Kaleidoskop-Schule, Lobdeburgschule. In insgesamt acht Senioreneinrichtungen sind derzeit Corona-Fälle zu verzeichnen.