In Jena musste ein Auto mit dem Kran geborgen werden. Zuvor ist ein 77-Jähriger mit seinem Fahrzeug auf das Auto aufgefahren und hat es Richtung Hang geschoben. (Symbolbild)

In den Abgrund geschoben: 77-Jähriger fährt in Jena auf Auto auf

Jena. In Jena ist ein 77-Jähriger auf ein geparktes Fahrzeug aufgefahren und hat es Richtung Hang geschoben. Das Auto musste mit einem Kran geborgen werden.

Ein 77-Jähriger aus Greiz fuhr am Montagmittag den Ricarda-Huch-Weg in Jena bergauf, um anschließend wieder rückwärts hinab zu fahren.

Dabei verwechselte der Mann allerdings Gas und Bremse und kollidierte mit einem geparkten Fahrzeug. Problematisch hierbei war, dass dieses daraufhin in Richtung Hang geschoben wurde und drohte abzustürzen. Als Glück im Unglück erwies sich ein Baum, der das abzustürzende Fahrzeug davon abhielt, auf die Straße zu stürzen, welche am Fuße des Berges entlangläuft.

Durch einen Kran musste das Fahrzeug geborgen werden, was in etwa zwei Stunden in Anspruch nahm. Wie die Polizei erläuterte, wurden bei dem Unfall keine Personen verletzt.

