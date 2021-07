Wenn Kinder aus Jena-Winzerla in den Ferien auf Weltreise gehen

Winzerla. Eine Winzerlaer Antwort auf rassistische Briefe

Ein buntes Ferientreiben über alle sechs Ferienwochen mit Ausflügen, Programm und Outdoorspielen haben sich Hugo, Freizeitladen und Streetwork Winzerla ausgedacht. Auf die Teilnehmer wartet ein spannendes und attraktives Ferienangebot, vor allem Kinder und Jugendliche aus dem Stadtteil Winzerla sind dazu eingeladen.

Beispielsweise zu einem Angebot des Streetwork-Teams, das neugierige Kinder zu einer Reise „In 80 Minuten um die Welt“ einlädt. Das Ratespiel ist so angelegt, dass Kinder und Jugendliche jeden Tag in ein anders Land reisen dürfen. Die Kids lösen gemeinsam Aufgaben, um so einen Stempel im Reisepass zu erhalten.

Das Streetwork-Team reagiert mit diesem Angebot auf die diskriminierenden und rassistischen Briefe in den Briefkästen der Menschen mit fremd klingendem Namen, die aktuell im Stadtteil Winzerla verbreitet werden. Im gemeinsamen Austausch und Erleben sollen Kinder und Jugendliche ermutigt werden, füreinander einzustehen. Gleichzeitig fördert das Ferienangebot Akzeptanz, Vielfalt, Chancengleichheit, einen respektvollen Umgang sowie Aspekte der interkulturellen Bildung im Stadtteil. Für ein weltoffenes und lebenswertes Winzerla. „Nur gemeinsam sind wir stark!“

Anmeldungen im Freizeitladen sowie im Hugo/Streetwork