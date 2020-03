Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

In der gesamten Dornburger Straße wird das Parken verboten

In der Dornburger Straße droht Autofahrern Ungemach. In der bisher als Parkstraße genutzten Fahrspur zwischen den Einmündungen Gneisenaustraße und Robert-Blum-Straße dürften künftig keine Autos mehr abgestellt sein. Wirksam wird das Verbot nach Tiefbauarbeiten, die im Laufe dieses Jahres anstehen. Auf jeder Seite parken derzeit etwas mehr als 20 Autofahrer ihre Fahrzeuge, wobei auf der stadteinwärtigen Seite tagsüber das Parken schon verboten ist.

Die lange Parkreihe soll nach den nächsten Bauarbeiten in der Straße Geschichte sein. Foto: Thomas Beier

Um das Parken schwelt seit geraumer Zeit ein Konflikt zwischen dem Eisenbahnbundesamt mit seiner Außenstelle in Erfurt und der Stadt Jena. Die Eisenbahnbehörde sagt, dass die Straßenbahn in der Dornburger Straße auf einem „besonderen Bahnkörper“ fährt. Er ist durch Bordsteine vom übrigen Straßenraum abgetrennt. Die Definition hat zur Folge, dass Autos den Gleiskörper nur ausnahmsweise befahren dürfen. Das kann aber niemand verlangen, wenn auf der eigentlichen Fahrbahn geparkt wird.

Ortsteilrat Jena-Nord erfuhr davon

Die Nachricht ist im Ortsteilrat Jena-Nord etwa so rausgerutscht, wie die Nachricht von der Grenzöffnung vor gut 30 Jahren. Eigentlich wurden Vorhaben zur Schulwegsicherheit mit Vertretern der Stadtverwaltung besprochen. Dabei tauchte die Frage auf, warum auf der Dornburger Straße der am Nollendorfer Hof geplante Fahrradangebotsstreifen nicht stadtauswärts um die Ecke weiter nach Norden verlängert werde. Darauf hieß es als Antwort, dann müssten Autofahrer auf den Gleiskörper ausweichen. Rückfrage aus dem Ortsteilrat: „Aber das müssen sie im weiteren Verlauf der Straße ja auch, weil dort Autos stehen“. Antwort der Stadt: „Ja, aber das wird sich ändern.“

„Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) sagte in der Sitzung, dass die Straßenbahn in der Dornburger Straße im Prinzip als Eisenbahn gelte. Man sei den Diskussionen mit der Behörde nicht aus dem Weg gegangen.

Blick in den Hinterhof der Dornburger Straße: Lassen sich hier weitere Stellplätze schaffen? Foto: Thomas Beier

Ortsteilratsmitglied Tom Dippmar kündigte bei der Sitzung in dieser Woche an, dass es erhebliche Kritik an dem Parkverbot aus der Bürgerschaft geben werde. Er wohne selbst dort und wisse, dass einige Bewohner keine Park-Alternative hätten und sehr froh seien, wenn sie in der Dornburger Straße einen Platz bekämen. Aus dem Gremium gab es den Wunsch, gemeinsam mit den Vermietern Lösungen zu finden. Diese könnten dann aber nur auf der Rückseite der Häuserzeile entstehen, wo es derzeit grüne Innenhöfe gibt.

Eine andere Idee hieß, das Carsharing in dem Stadteil zu unterstützen, damit der ein oder andere den Komplettverzicht auf ein Auto erwäge. Hier sagte der Bürgermeister, dass zuletzt am neuen Schützenhof ein Fahrzeug stationiert wurde, das von den Mietern kaum nachgefragt werde.

Straßenbahn nimmt nicht am Straßenverkehr teil

Warum hat die Stadt in den Neunzigerjahren einen separaten Gleiskörper für die Straßenbahn gebaut? Für den Betriebsablauf hat das Vorteile, denn die Bahn kann unabhängig vom Autoverkehr fahren und nimmt nicht am Straßenverkehr teil. Sie dürfte sogar schneller als die erlaubten 30 km/h fahren. Und: Hätte die Stadt die Gleise bündig in die Straße gelegt, hätte sie keine Fördergelder bekommen.

Im Ortsteilrat konnte man der Aufhebung des Parkens zumindest einen positiven Aspekt abgewinnen: Für Radfahrer wird die Strecke etwas sicher, weil sie nicht mehr in Sorge sein müssen, gegebenenfalls von einer sich öffnenden Autotür erwischt zu werden. Das Ausweichen auf den Gleiskörper mache auch wegen des Bords wenig Spaß.

In jedem Fall baten mehrere Ortsteilratsmitglieder die Stadtverwaltung darum, sich eine Strategie zu überlegen, wie man den Autofahrern die schlechte Nachricht überbringt. Fest steht: Der Überbringer schlechter Nachrichten hat mitunter ein schweres Schicksal.