In der Jenaer Goethe-Galerie brennt die Party-Luft bis früh um 3

"Captain Jack" rollte von Mitternacht an die 90er-Jahre-Party in der Goethe-Galerie auf.

Jena. „Captain Jack“ krönte von Mitternacht an die 90er-Jahre-Fete mit 2500 Gästen

2500 Gäste erlebten in der Nacht zum Sonntag die 90er-Jahre-Party in der Gothe-Galerie. „Ich bin total happy, wie das verlief“, sagte am Morgen danach Center-Manager Michael Holz. – Großes Glück im Unglück, dass es noch mit dem Ersatz von „Culture Beat“ geklappt hatte, die krankheitsbedingt abgesagt hatten: „Captain Jack“, der in den 90er Jahren die Eurodance-Szene gekapert hatte, zog ab 24 Uhr alle Register.

Neue Idee fürs Frühjahr

Mit Uniform und roter Kappe ersetzt Frontmann Bruce Lacy den 2005 verstorbenen Original-Captain Franky Gee. Erst gegen 3 Uhr am Sonntag nahm die Party ein Ende. Im Gäste-Tenor wurde gelobt, „dass Jena so etwas auf die Beine bringt“, wie es immer wieder hieß. Was Fortsetzungen angeht: „Es gibt da eine Idee fürs Frühjahr. Ich will noch nicht allzu viel verraten“, sagte Michael Holz.