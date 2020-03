Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

In Jena arbeiten bald 33 neue Gesellen

„Macht Eurem Handwerk stets Ehre. Haltet hoch die guten Sitten der Väter. Seid fleißig, sparsam treu und redlich.“ Mit diesen Worten wurden 33 Lehrlinge aus Jena und dem Saale-Holzland-Kreis am Freitag in Jena freigesprochen. Sie haben ihre Ausbildungen im Elektro- und Sanitär-Heizung-Klima-Handwerk erfolgreich beendet und dürfen sich nun Gesellen nennen.

Zehn Junggesellen waren abwesend. Bei der Freisprechung im historischen Rathaus nahmen sie offiziell ihren Gesellenbrief entgegen. Diesen erhalten die Auszubildenden nach dreieinhalb Jahren Ausbildung und bestandener Lehrabschlussprüfung. Zur praktischen Prüfung müssen die Maurer etwa eine Wand hochziehen, Lehrlinge aus dem Sanitär- und Heizungsbereich ein Waschbecken und eine Toilette anschließen.

Zwei Maurer waren ein Jahr eher fertig

Zwei der am Freitag geehrten Maurer beendeten ihre Lehre frühzeitig. Das mussten Leo Reichelt und Adrian Benkenstein erst bei der Handwerkskammer, Berufsschule und ihrem Betrieb beantragen. Alle drei Instanzen gaben dem statt, und die beiden bestanden ihre Prüfungen mit Auszeichnung und der Note 1. Die Maurer beendeten somit ihre Lehre in nur zweieinhalb Jahren „Es ist ein Meilenstein für uns alle. Wichtig ist aber, wie wir uns als Personen weiterentwickelt haben in den vergangenen Jahren“, sagt Reichelt.

Handwerkermangel in Jena und Umgebung

Die Junggesellen – alle 33 sind männlich – werden künftig in ihren Lehrbetrieben oder anderen Firmen arbeiten. Die Suche nach einem Arbeitsplatz dürfte nicht lange dauern. „Bei der Menge an offenen Stellen in Handwerksberufen müssen sich die Gesellen keinen Arbeitgeber suchen, eher andersrum“, sagt Uwe Lübbert, der Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft. Um die offenen Stellen zu besetzen, müssten ihm zufolge fünfmal so viele Lehrlinge ausgebildet werden. Das letzte starke Jahr sei 2005 gewesen. Damals wurden 60 Auszubildende bei der Freisprechung geehrt.