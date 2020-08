In Jena auf Radtour wider das Vergessen

40 Teilnehmer der „Radtour wider das Vergessen“ besuchten am Sonnabend am Westbahnhof auch den Denkmal-Waggon beim Gleis 1 des Kassablanca-Klubs. Der Güterwagen ist von der Art, wie sie zum Transport der Juden in die Konzentrationslager benutzt wurden.

Etwa 40 Leute beteiligten sich am Sonnabend an der Radtour „Wider das Vergessen“ von Kahla nach Jena. Die Koordinierungs- und Kontaktstelle Kokont und der Demokratieladen Kahla hatten eingeladen, sich auf Spurensuche mit Historikern und engagierten Bürgern zu begeben, die an einzelnen Stationen an das Schicksal von Zwangsarbeitern erinnern und erklären, wo Widerstand aufflammte.

Zu den Orten gehörten beispielsweise die an ermordete jüdische Mitbürger erinnernden „Stolpersteine“ in Kahla, das damalige Rüstungswerk Reimahg wie etwa auch der Bahnhof Göschwitz und der Saalbahnhof als Erinnerungspunkte für die Zwangsarbeit in der NS-Zeit.

