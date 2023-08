In Jena beginnen bald neue Kurse für Senioren

Jena. Englischkenntnisse auffrischen oder Yoga ausprobieren, können bald Interessierte im Seniorenbegegnungszentrum Lobeda.

Im September starten neue Kurse für interessierte Seniorinnen und Senioren, die ihre Englischkenntnisse auffrischen wollen. Das DRK Seniorenbegegnungszentrum Lobeda bietet, laut ihrer Mitteilung, ab dem 13. September zwei Englischkurse an: einen für Wiedereinsteiger, der immer montags um 13.30 Uhr in der Ernst-Schneller-Straße 10 abgehalten wird, und einen für Fortgeschrittene, der danach um 14.45 Uhr dort stattfindet.

Yoga-Kurse finden auch in der Ernst-Schneller-Straße 10 statt

Zudem werden ab dem 3. September immer um 9 Uhr auch Yoga-Kurse vom Seniorenbegegnungszentrum angeboten, ebenfalls in der Ernst-Schneller-Straße 10.

„Denn auch Menschen im Rentenalter sowie mit Bewegungseinschränkungen oder chronischen Schmerzen können einfühlsam und rücksichtsvoll an Yoga herangeführt werden“, so die Mitteilung des Zentrums. Übungen im Sitzen, Liegen, oder auf dem Stuhl, Atemübungen und Meditationen seien zu jeder Zeit möglich und an individuelle Bedürfnisse könne sich angepasst werden.

Informationen zu beiden Kursen gibt es unter 03641 334614 oder auf Anfrage an die E-Mail-Adresse ulrike.wichler@drk-jena.de. Unter diesen Kontaktdaten erfolgt auch die Anmeldung.