In Jena die unbezahlte Sorgearbeit im Blick

Jena. Rund um den 8. März in Jena: Frauenstreiktag und Equal-Pay-Day

Der „Frauen*Streik Jena“ lädt mit weiteren politischen Initiativen und Vereinen zum vierten Mal zu verschiedenen Veranstaltungen rund um den internationalen Frauenkampftag am 8. März ein.

Alle Veranstaltungen liefen unter dem Themenschwerpunkt der Sorgearbeit. Sie umfasse die alltäglichen Tätigkeiten des Sorgens und Sichkümmerns. Darunter falle Kinderbetreuung, Altenpflege, aber auch familiäre Unterstützung, häusliche Pflege und anderes mehr. All diese Tätigkeiten würden abgewertet, schlecht bezahlt oder unsichtbar gemacht.

Bereits am Montag gibt es von 16 bis 21 Uhr in Emils Ecke (Emil-Wölk-Straße 5 in Jena-Lobeda) Gespräche und einen Filmabend zum Thema. An den Equal-Pay-Day am 7. März erinnert Jenas Linke. Sie lädt zwischen 15 und 17 Uhr zur Diskussion an einen Infostand in der Löbderstraße ein. Branchenübergreifend verdienten Frauen pro Stunde im Durchschnitt 18 Prozent weniger als Männer, ein deutlich höheres Risiko für spätere Altersarmut. Gründe seien die Beschäftigung in Teilzeit, schlechter bezahlte Arbeit, Minijobs und vielfach prekäre Beschäftigungen. „Wir fordern mehr Chancengleichheit, auch über ein Steuersystem ohne Ehegattensplitting, mehr Lohngerechtigkeit und Förderung von Frauen.“

femstreikenjena.noblogs.org