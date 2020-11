In Jena erklangen die Stolpersteine

ena. Viele Jenaer erinnerten am gestrigen 9. November an die Opfer der Pogromnacht – mit Stolperstein-Klang und Treffen am Westbahnhof.

JZur Erinnerung an die Opfer des NS-Regimes – am Jahrestag der Reichspogromnacht: Einer der 40 Konzert-Orte des Projekts „Klang der Stolpersteine“ war am Montag der Spielplatz Schlippenstraße in Jena-Ost. Damit erinnerten die Veranstalter an den Mord, der am 11. April 1945 gleichen Orts an drei KZ-Häftlingen aus dem Todesmarschzug vor den Augen der Öffentlichkeit, auch vor den Augen entsetzter Kinder aus Jena-Ost begangen wurde. Den musikalischen Rahmen gab am Montag das Ensemble Flöten-Quer. Till Noack, Mitorganisator des „Klangs der Stolpersteine“, gab im Gespräch mit der Zeitung zu bedenken, dass der Stadt Jena eine vertiefte Aufarbeitung jenes Schreckensmarsches der KZ-Buchwald-Häftlinge gut zu Gesicht stünde. Auf dem Ostfriedhof erinnere bislang nur eine Grabplatte an 16 Namenlose, die bei dem Marsch in Jena starben. Schon die juristisch distanzierte Grabplattenaufschrift „… zu Tode gekommen“ lasse erkennen, dass Nachholbedarf besteht. Till Noack: „So ist das würdelos.“