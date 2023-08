In Jena freuen sich 1029 Abc-Schützen – und die Sonne freut sich mit

Jena. Schuleinführungsfeiern: An der Nordschule gibt es gleich doppelte Neuigkeiten. Appell: Schulwegtraining statt „Elterntaxis“

Angesichts der hochsommerlichen Temperaturen gerieten die vielen Schuleinführungsfeiern zu einer schweißtreibenden Angelegenheit: 1029 Mädchen und Jungen bekamen am Samstag ihre Zuckertüten.

An der Nordschule gab es sogar doppelte Neuigkeiten. Hier wurden in der Aula 84 Abc-Schützen begrüßt, so dass die Schule jetzt von 359 Kindern besucht wird. Und mit Antje Büttner hatte zudem die neue Schulleiterin ihren ersten öffentlichen Auftritt, nachdem Uta Schuster als Leiterin der Nordschule im Juni in den Ruhestand verabschiedet wurde. Büttner arbeitet seit 1991 als Lehrerin und wechselte quasi Schule und Himmelsrichtung, hatte sie doch zuvor den Stellvertreterposten an der Westschule inne.

Prognose: Erstklässlerzahl 2030 soll bei 950

Kinder der zweiten bis vierten Klassen gestalteten das Programm, wobei es zwei Durchgänge mit den Mädchen und Jungen sowie deren Eltern und Großeltern gab. Zum Team zählten 27 Kolleginnen und Kollegen, sagt Büttner, Lehrerinnen, Horterzieherinnen, Sonderpädagogen, Schulbegleiterinnen sowie Sekretärin, Hausmeister und Küchenkräfte. Die neuen Schülerinnen und Schüler werden in den nächsten Tagen und Wochen das Schulhaus, Mitschüler und Lehrer, Regeln und Hausordnung spielerisch kennenlernen. Zum Start gehört aber auch eine umfassende Schuleingangsdiagnostik, um den individuelle Lernstand der Kinder zu erfahren. Antje Büttner betont, dass ein Schwerpunkt des Konzepts sei, durch gezielte Förderung und Differenzierung den individuellen Voraussetzungen jedes Kindes gerecht zu werden und Begabungen und Interessen zu fördern.

Mit 102 Mädchen und Jungen in fünf Klassen begrüßte die Westschule am Samstag die meisten Kinder. 2022 und 2021 wurden in Jena 1052 und 1038 Erstklässler gezählt. Für 2030 ist bislang eine Erstklässlerzahl von 950 prognostiziert.

Elterntaxis schaden hier mehr

Angesichts des Schulbeginnes am Montag forderte die Landtagsabgeordnete und Stadträtin, Gudrun Lukin (Linke), dass Eltern mit den Kindern den Schulweg möglichst zu Fuß zurücklegen sollten. Elterntaxis schadeten hier mehr. „Die vielen Fahrzeuge vor der Schule, oftmals auch auf Gehwegen geparkt, gefährden andere Kinder, Hektik, unübersichtliche Situationen beim Aussteigen, teilweise auch unkontrolliertes Reagieren der Erwachsenen sind nur einige der häufig auftretenden Probleme.“ Das Wegetraining sollte gerade in den ersten Tagen mehrmals wiederholt werden, um den Kindern Sicherheit in den Abläufen zu geben und Gefahrensituationen zu erkennen und zu besprechen. Wenn die Kinder den Fußweg souverän meisterten, könnten die Eltern dann sich zurücknehmen.