In Jena ist guter Rat zu haben für ein Leben mit Altersfolgen und Krankheit

Jenas Altenhilfe-Planerin Franziska Wächter (Vordergrund) wie auch (von links) Franziska Buchholz-Mann vom Pflegestützpunkt, Steffen Walther vom Seniorenbüro und Eva-Maria Voigt von der Awo-Wohnberatung werben für noch mehr Nachfrage in der Beratungszentrale in der Goethe-Galerie, Büroaufgang B, 2. OG.

Jena Wegweisung im Seitenarm der Goethe-Galerie: Wenn man beim Umgang mit Handicaps nicht mehr allein klarkommt.

Ist hier guter Rat teuer? Jenas Altenhilfeplanerin Franziska Wächter sagt, sie zitiere da gern ihre pensionierte Vorgängerin Gabriela Pippart: Guter Rat kostet bei uns nichts, ist aber nicht umsonst. Dieses „nicht umsonst“ ist ein zentraler Punkt, um den die Gedanken der Leute im Seitenarm der Goethe-Galerie kreisen, die professionell Wege weisen können hin zur Hilfe. – Hilfe für Menschen, die nicht mehr klarkommen mit Alters- und Krankheitsfolgen. Egal, ob es sie selbst oder Angehörige betrifft.

Defizite erst einmal wahrnehmen

Franziska Buchholz-Mann vom städtischen Pflegestützpunkt, Eva-Maria Voigt von der Awo-Wohnberatung und Steffen Walther vom Seniorenbüro der Stadt teilen sich im Aufgang B der Einkaufsmeile, 2. OG, einen kleinen Bürotrakt. Und diese Teilung hat sich seit Eröffnung des Stützpunktes im Jahre 2009 als segensreich erwiesen, weil Pflege-, Senioren- und Wohnbelange sich immer wieder überschneiden, die drei Einrichtungen folgerichtig gut kooperieren und schon in zahllosen Fällen einander weiterempfohlen haben. Aber da wäre noch dieses „nicht umsonst“. Franziska Wächter, Eva-Maria Voigt, Franziska Buchholz-Mann und Steffen Walther sind sich im Gespräch mit der Redaktion einig: Mit dem „nicht umsonst“ ist der Ruck gemeint, den man sich geben muss, aktiv zu werden; um Rat im Aufgang B, 2. OG, zu suchen. Und vielleicht seien gerade die letzten Tage des Jahres, wenn Familien zusammenkommen und Ruhe finden, dazu angetan, sich ein Bild zu machen etwa von den Nöten alt gewordener Eltern. Vielleicht würden Defizite dann überhaupt erst richtig wahrgenommen.

Am besten: vorbeugender Rat

Beispiel Demenz. „Schön fände ich es, würde mehr vorbeugende Beratung angestrebt. Also dass wir aufgesucht werden, wenn das Krankheitsbild noch nicht so ausgeprägt ist. Dafür sind wir auch da“, sagt Franziska Buchholz-Mann, die seit 1. Juli dieses Jahres im Pflegestützpunkt arbeitet. Beispielsweise seien Vermittlungen gut denkbar hin zur Selbsthilfegruppe „Angehörige von Demenzkranken“; ein offenes Angebot für alle, die sich austauschen wollen. Zudem gewähre der Pflegestützpunkt den Angehörigen von Demenzkranken die fachliche Begleitung, berichtete Franziska Wächter, die auch Seniorenbeauftragte der Stadt Jena ist.

Servicewohnen, betreutes Wohnen

Auch aus Sicht von Wohnberaterin Eva-Maria Voigt wird die Präventivberatung, „noch zu wenig, aber zunehmend“ genutzt“. Es gehe doch um die Frage: Was, wenn es nicht mehr geht in unserem Haus? So hat Eva-Maria Voigt Drähte zu über 20 Partnern unter den Trägern für Modelle wie „Servicewohnen“ oder „Betreutes Wohnen“. Bei der Wohnberatung gehe es im Übrigen nicht allein um Gesprächstermine im Aufgang B, 2. OG. „Präventive Hausbesuche würde ich mir auch mehr wünschen“, sagt Eva-Maria Voigt. Hier spricht aus ihr die Erfahrung, oft erst in Notsituationen oder nach Heimeinweisungen kontaktiert zu werden.

Franziska Buchholz-Mann hat für die Zeit seit ihrem Amtsantritt registriert, dass mehr Frauen als Männer den direkten Kontakt suche. „Hingegen sind es am Telefon eher die Männer, die den kurzen Weg suchen.“ In summa: Die häufigsten Anfragen würden sich um Demenz und Parkinson drehen.

Willkommen im Smartphone-Café

Die Kanäle im Internet werden nach Einschätzung von Steffen Walther immer besser genutzt zur Verbesserung der „Beratungs- und Verweissituation“. Das Seniorenbüro, das seit 1. Oktober allein von der Stadt getragen wird, setze darauf, viele Ehrenamtliche einzubeziehen. Beispiel „1:1-Gespräche“ zur Hilfe beim Umgang mit Smartphones. Seit vier, fünf Jahren hätten sich „Smartphone-Cafés“ in den Seniorenbegegnungszentren der Stadt gut etabliert. „Spätestens die Coronazeit hat das noch verstärkt“, sagt Steffen Walther. „Wir ermutigen alle, sich das zu trauen.“

Wachsender Ü-80-Anteil

Ihre Sorgen beim Blick auf die politische Großwetterlage will Franziska Wächter nicht verhehlen: hier der auch in Jena immens gewachsene Anteil von Ein-Personen-Haushalten mit Menschen der Altersgruppe „Ü 80“; da die Ungewissheit, ob bestimmte Strukturen zu halten sind. Sie denkt etwa an das Thüringer „Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben“, das ebenso vom Spar-Rotstift bedroht sein könnte wie „Agathe“, die Initiative gegen Einsamkeit im Alter aus Mitteln des Freistaats. Und doch formuliert Franziska Wächter Zuversicht gerade mit Blick auf Leute, die lange in ihrem Zuhause bleiben wollen. „Wenn sie sich den Wunsch erfüllen wollen, müssen sie die Hilfsstrukturen dazu auch annehmen.“

Schwer auffindbare Büros

Und noch mehr Zuversicht: Franziska Buchholz-Mann sprach die zu wenig genutzte Möglichkeit an, sich per Nachbarschaftshilfe gegenüber Menschen mit bestimmtem Pflegegrad 125 Euro im Monat dazuzuverdienen. Und Eva-Maria Voigt sieht noch Luft nach oben für die Nutzung des Angebots, dass Firmen Info-Veranstaltungen zu pflegenden Angehörigen einplanen. Das sei auch ein Beitrag, „wenn Arbeitskräfte gehalten werden sollen“.

Bliebe noch der Wunsch der Bürogemeinschaft, in der Goethe-Galerie besser auffindbar zu sein. Da werde man mal reden mit dem Centermanagement. Vielleicht gehe da noch was mit einer weiteren Hinweistafel?

Pflegestützpunkt: Montag und Mittwoch 9 bis 14, Dienstag und Donnerstag 14 bis 18 Uhr, Telefon 50 76 60. Mail: kontakt@pflegestuetzpunkt-jena.de. Web: www.pflegestuetzpunkt-jena.de; Wohnberatung: Dienstag und Donnerstag 14 bis 18 Uhr; Telefon: 50 75 08. Mail: kontakt@wohnberatung-jena.de, Web: www.wohnberatung-jena.de; Seniorenbüro: Dienstag und Freitag 9 bis 14 Uhr, Telefon 3 10 00 92; Mail: kontakt@seniorenbuero-jena.de; Web: www.seniorenbuero-jena.de