In Jena sind Hund und Katze auch in Zeiten von Corona gut versorgt

Tierarzt Max-Ulrich Röcker ist seit voriger Woche wieder gesund und im Dienst. Es hatte ihn mächtig erwischt: Corona Covid 19. Heftige Gliederschmerzen und ein starker Druck auf den Augen sowie ein leichter Husten. Kein Fieber, kein Schnupfen oder Sonstiges. Er ließ sich auch gleich testen, und zwar mit einem erschreckenden Resultat: Befund positiv. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Live-Blog.

Die Rückverfolgungen waren dank des präzise eingehaltenen Hygienekonzepts seiner Praxis genau möglich: Es zeigte sich, dass seine Corona-Erkrankung nicht das Ergebnis einer Ansteckung in dem von ihm geleiteten Tier-Gesundheits-Zentrum in der Erfurter Straße war, sondern ganz klar eine Infektion in seinem familiären Umfeld. 14 Tage musste er mit dem Virus kämpfen, alle seine Mitarbeiter wurden getestet. Erfreulicherweise alle mit negativem Befund.

Nur mit Mund-Nasen-Schutz kommt man in die Praxis – ohne Ausnahme

„Auch ein Beweis für die konsequent eingehaltenen Hygiene-Regeln in unserem Haus“, sagt der geschäftsführende Tierarzt des Tier-Gesundheits-Zentrums Jena-West. „Wir haben ein strenges Konzept, an das sich unser Team hält. Und auch die Tierhalter bitten wir um strikte Einhaltung der Regeln. Zum Beispiel kommt bei uns niemand ins Haus ohne Mund-Nasen-Schutz.“

Es könne auch keine Ausnahme gemacht werden für Tierbesitzer, die ein Attest haben, dass sie vom Tragen einer Maske befreit sind. Sie müssten dann einen anderem Menschen mit dem Tier in die Praxis schicken.

Extra wegen der Pandemie hat das Tier-Gesundheits-Zentrum seine Öffnungszeiten verändert. Sie sind jetzt durchgängig von 9 bis 19 Uhr gestaltet, so dass die Bestellzeiten – ohne die geht es überhaupt nicht geht – über den gesamten Tag gestaffelt sind, damit größere wartende Gruppen vermieden werden können.

In den Warteraum dürfen auch nicht mehr als zehn Personen mit ihren Tieren. Ebenso soll nur eine Person mit dem Tier in das Behandlungszimmer kommen. Nach Möglichkeit sollte das Tier bei längerer Behandlung in der Praxis abgegeben und dann später wieder abgeholt werden.

„Wir haben auch unsere Kolleginnen und Kollegen darauf orientiert, die Telefonate kurz zu halten, worum wir auch die Tierbesitzer bitten, damit Anrufer bei uns nicht durch unnötige Besetztzeichen vom Besuch abgehalten werden. Wer öfter Pech haben sollte und nicht durchkommt, kann auch eine E-Mail schreiben“, rät der Tiermediziner.

Übertragung von Covid-19 von Haustieren auf Menschen biesher nicht nachgewiesen

Doch wie ist es mit den Sorgen mancher Tierbesitzer, ob man durch sein Tier mit Corona angesteckt werden kann? Tierarzt Röcker gibt Entwarnung: „Tierhalter brauchen keine Angst zu haben. Eine Übertragung des Virus von Katze oder Hund auf den Menschen und auch umgedreht konnte bei Hunden und Katzen sowie anderen Heimtieren nicht nachgewiesen werden. Natürlich gibt es bei Tieren auch Corona. Das habe ich schon vor 30 Jahren beim Studium gelernt. Doch dies hat nichts mit Covid 19 zu tun. Corona bei Hunden äußere sich zum Beispiel durch Symptome wie Durchfall.“

Bei all der Aufregung um Corona ist eines fast in den Hintergrund getreten: Das Tier-Gesundhheits-Zentrum, das wirtschaftlich als Anicura GmbH Jena im bundesweiten Anicura-Verbund organisiert ist, hat nämlich jüngst eine große Ehre erfahren: Es landete auf der Topliste der besten Tierarztpraxen Deutschlands, die durch Umfragen des Nachrichten-Magazins Focus zustande kam. „Darüber haben wir uns natürlich riesig gefreut“, erzählt Röcker und führt diesen tollen Erfolg auf die gute Arbeit seiner Mannschaft zurück.

Das Team besteht aus vier Tierärzten und weiteren zehn Mitarbeitern. Täglich werden von ihnen im Durchschnitt 80 Tiere behandelt. Die meisten Patienten sind Katzen, gefolgt von Hunden und anderen Heimtieren wie Meerschweinchen, Kaninchen und Hamstern. Aber auch Exoten wie Papageien und andere Vögel sowie Reptilien können behandelt werden. Röcker verweist zudem auf Brieftauben, Rassekaninchen und Rassegeflügel und Zwerghühner – eine persönliche Spezialität von Röcker –, die allesamt zu den Patienten in der Erfurter Straße gehören.

Der Focus hatte in seiner Umfrage bei Tierhaltern unter anderem gefragt nach Zufriedenheit mit Wartezeiten, Behandlungserfolgen und Freundlichkeit. Dabei habe die Praxis in Jena-West sehr gute Ergebnisse erzielt und sei in die Liste aufgenommen worden, heißt es beim Magazin und der Anicura-Gruppe.